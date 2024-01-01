Нова BMW 1 Series виявилась підозріло схожою на Kia Ceed 2019 року

Наразі Kia має власний автентичний дизайн свого модельного ряду, який вказує на те, що автовиробник знає, чого хочуть клієнти. Проте, декілька десятиліть тому, компанії доводилось надихатись доробками іншим брендів.

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Досить часто корейські дизайнери надихались моделями BMW, але тепер, схоже, настав час, коли саме німецький автовиробник вирішив використати ідеї дизайнерів KIA.

Як пише Carscoops, користувачі Reddit помітили, що новий хетчбек 1 серії від BMW з деяких ракурсів нагадує Kia Ceed п’ятирічної давнини. Решітка радіатора новинки від BMW дуже нагадує “тигровий ніс” від Kia, за винятком того, що вона є менш елегантною через датчик по центру.

Деякі з них зазначали, що модель з таким варіантом решітки радіатора втратила свою ідентичність, додавши, що моделі Z1, 8-Series 1990-х років, 5-Series 1995 року та нещодавно представлений Vision Neue Klass, які мають інакші версії решітки, замість класичної, виглядають більш знайомо.

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Через це більшість користувачів залишились невдоволеними зовнішнім стилем нової BMW 1 Series, проте, знайшлись також ті, хто вважає новинку досить привабливою навіть попри схожість з конкурентами.