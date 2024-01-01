Новая BMW 1 Series оказалась подозрительно похожей на Kia Ceed 2019 года

Сейчас Kia имеет собственный аутентичный дизайн своего модельного ряда, который указывает на то, что автопроизводитель знает, чего хотят клиенты. Однако, несколько десятилетий назад, компании приходилось вдохновляться доработками другим брендов.

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Довольно часто корейские дизайнеры вдохновлялись моделями BMW, но теперь, похоже, пришло время, когда именно немецкий автопроизводитель решил использовать идеи дизайнеров KIA.

Как пишет Carscoops, пользователи Reddit заметили, что новый хэтчбек 1 серии от BMW с некоторых ракурсов напоминает Kia Ceed пятилетней давности. Решетка радиатора новинки от BMW очень напоминает “тигровый нос” от Kia, за исключением того, что она является менее элегантной из-за датчика по центру.

Некоторые из них отмечали, что модель с таким вариантом решетки радиатора потеряла свою идентичность, добавив, что модели Z1, 8-Series 1990-х годов, 5-Series 1995 года и недавно представленный Vision Neue Klass, которые имеют иные версии решетки, вместо классической, выглядят более знакомо.

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Поэтому большинство пользователей остались недовольны внешним стилем новой BMW 1 Series, однако, нашлись также те, кто считает новинку достаточно привлекательной даже несмотря на сходство с конкурентами.