Объявлены цены на Kia Soul 2025 года

Как передает Autoevolution, в Америке Soul доступен в 4 комплектациях: базовом уровне LX, S, GT-Line и топовое оснащение EX, в котором Soul предлагается в специальной версии Soulmate. Она имеет двухцветную крышу и обшивку нижней части кузова, 18-дюймовые легкосплавные диски, интерьер в цвете Umber и аудиосистему от Harman Kardon.

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Однако, Kia не упоминает, сколько этот пакет добавляет к цене комплектации EX. Стоимость базовой версии LX составляет 20 290 долларов. За оснащение уровня S придется отдать от 22 790, а за GT-Line от 23 890 долларов. В то же время топовая версия EX без дополнительного пакета Soulmate стоит начиная с $24 590.

Начальный уровень оснащения включает 16-дюймовые колеса, дистанционный доступ, 8,0-дюймовый сенсорный дисплей с монитором заднего вида, Apple CarPlay, Android Auto, системами помощи при следовании за полосой движения, удержание в полосе, предупреждение о внимательности водителя и автоматическое экстренное торможение.

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Все версии используют 2,0-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель мощностью 147 л.с., работающий в паре с вариатором. Kia говорит, что расход топлива составляет 7,6 литра на 100 километров в комбинированном цикле.