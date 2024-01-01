Kia готовится к дебюту пикапа Tasman

Как передает Autoevolution, Kia готовит документальный фильм об истории процесс разработки грузовика. Компания отметила о 1777 специальных проведенных тестов и более 18 000 раундов оценивания, чтобы проверить выносливость пикапа.

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В тизерном видео к первому эпизоду, который выйдет 22 июля, говорится, что в будущем фильме подробно будет рассказываться об этапах испытаний на бездорожье и вброд, буксировки, а также характеристики на треке, управляемость, езду и интервью с командой разработчиков.

Внешне Kia Tasman имеет общий силуэт с другими среднеразмерными пикапами, однако передняя часть с большой решеткой радиатора и вертикальными дневными ходовыми огнями напоминает EV9 и Sorento. Он имеет квадратные пропорции, большие боковые зеркала и вертикальные светодиодные задние фонари, а также квадратные колесные арки.

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В рассекреченных отчетах говорится, что новинка использует ту же платформу, что и Mohave второго поколения. Эксперты прогнозируют, что он будет иметь умную систему 4x4 со специальными настройками подвески. Официальной информации о силовой установке модели нет.

Поговаривают, что пикап будет использовать 2,2-литровый дизельный двигатель CRDi, мощность которого увеличат до более 200 л.с. Не исключено, что модель будет предлагаться с 2,5-литровым бензиновым агрегатом мощностью 290 лошадиных сил, который устанавливался в Sonata N-Line.

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В то же время топовая версия пикапа могла бы использовать 3,5-литровый твин-турбо бензиновый V6 от Hyundai, или турбодизель V6 объемом 3,0 литра от Kia. Ожидается, что автопроизводитель объявит технические характеристики Tasman позже, во время его премьеры в конце этого года.