Kia тестирует линейку коммерческих электрофургонов

В сегменте PBV (Platform Beyond Vehicle) Kia сообщил о нескольких размерных группах. Даже с учетом того, что VW хочет удвоить производство ID.Buzz, такой широкой номенклатуры он не будет иметь.

Пока Kia сообщил о готовности своего первого специализированного PBV. Его PV5 запланировано поставить в серийное производство на 2025 год. Это будет средняя модель для различных бизнесов в городских и пассажирских перевозках. Готовятся три конфигурации кузова: базовый (пассажирский), фургон (доставка), и кабина шасси. Kia также планирует разработать на базе "пятого" модель Robotaxi с использованием технологии автономного вождения.

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В завершающей стадии разработки уже стоят Kia Concept PV7 – второй PBV компании Kia, который может похвастаться самым большим грузовым пространством в линейке, и Kia Concept PV1 – это небольшой PBV для удовлетворения потребностей ультраурбанизации, электронной коммерции и гиг-экономики.

Для нужд "последней мили"

Все модели PBV будут построены на специальном модуле платформы e-CCPM (Electric Complete Chassis Platform Module) Kia от Hyundai Mobis. Если PV5 имеет габаритную длину 4 645 мм, то PV7 и PV1 – 5 270 мм и 3 210 мм соответственно. Все они нацелены на синергию и будут работать на оптимизацию решений для доставки "последней мили".

Вероятно, Kia сохранит основные наработки концептуального внешнего вида и интерьера PV5. Фото: Kia

PV5 - это гибкий электрический фургон среднего размера, предназначен для доставки, вызова и других коммунальных услуг. Через несколько дней после официальной презентации Kia PV5 у производителя появилась первая заявка на эти машины, которую подал Uber.

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Kia PV5 имеет современный элегантный дизайн. Он больше похож на микроавтобус, который может перевозить грузы. Несмотря на камуфляж на изображениях в видео, он очень схож с электрическим Hyundai ST1 на базе Staria, представленный в марте.

Стильно и немного фантастично

Первый электрический фургон Kia все-таки стильнее ST1. В замеченных на тесте кадрах видно, что основные ходовые огни и задние фонари автомобиля выглядят похожими на те, что в концепте. Сквозь камуфляж можно увидеть раздвижные двери со стороны пассажира и задние двери, которые широко открываются с обеих сторон.

А вот боковые зеркала заднего вида кажутся слишком малыми для размера PV5, что свидетельствует о том, что они просто тестируют их.

Относительно интерьера, то PV5 от Kia выглядит так, как будто сошел с научно-фантастического фильма. И тут его грех сравнивать с ближайшим конкурентом Volkswagen ID.Buzz, с которым Kia PV5 схож по размеру и форме, но не по внутреннему обустройству.

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Новые электрофургоны Kia будут производиться на специальном заводе PBV в Аутоленд Хвасон, Корея. Завод планируется открыть в следующем году с мощностью 150 000 единиц в год. Ожидается, что к 2030 году выпуск достигнет 300 тыс.