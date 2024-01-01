Kia тестує лінійку комерційних електрофургонів

У сегменті PBV (Platform Beyond Vehicle) Kia сповістив про кілька розмірних груп. Навіть з врахуванням того, що VW хоче подвоїти виробництво ID.Buzz, такої широкої номенклатури він не матиме.

Поки Kia повідомив про готовий свій перший спеціалізований PBV. Його PV5 заплановано поставити у серійне виробництво на 2025 рік. Це буде середня модель для різних бізнесів у міських та пасажирських перевезеннях. Готуються три конфігурації кузова: базовий (пасажирський), фургон (доставка), та кабіна шасі. Kia також планує розробити на базі "п'ятого" модель Robotaxi з використанням технології автономного водіння.

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У завершальній стадії розробки вже стоять Kia Concept PV7 – другий PBV компанії Kia, який може похвалитися найбільшим вантажним простором у лінійці, та Kia Concept PV1 – це невеликий PBV для задоволення потреб ультраурбанізації, електронної комерції та гіг-економіки.

Задля потреб "останньої милі"

Усі моделі PBV будуть побудовані на спеціальному модулі платформи e-CCPM (Electric Complete Chassis Platform Module) Kia від Hyundai Mobis. Якщо PV5 має габаритну довжину 4 645 мм, то PV7 і PV1 – 5 270 мм та 3 210 мм відповідно. Усі вони націлені на синергію і будуть працювати на оптимізацію рішень для доставки "останньої милі".

Ймовірно, Kia збереже основні напрацювання концептуального зовнішнього вигляду та інтер'єру PV5. Фото: Kia

PV5 — це гнучкий електричний фургон середнього розміру, призначений для доставлення, виклику та інших комунальних послуг. Через кілька днів після офіційної презентації Kia PV5 у виробника з’явилася перша заявка на ці машини, яку подав Uber.

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Kia PV5 має сучасний елегантний дизайн. Він більше схожий на мікроавтобус, який може перевозити вантажі. Попри камуфляж на зображеннях у відео, він дуже схожий з електричним Hyundai ST1 на базі Staria, представлений у березні.

Стильно і трохи фантастично

Перший електричний фургон Kia все-таки стильніший за ST1. У помічених на тесті кадрах видно, що основні ходові вогні та задні ліхтарі автомобіля виглядають схожими на ті, що в концепті. Крізь камуфляж можна побачити розсувні двері з боку пасажира та задні двері, які широко відкриваються з обох сторін.

А ось бічні дзеркала заднього огляду здаються занадто малими для розміру PV5, що свідчить про те, що вони просто тестують їх.

Щодо інтер’єру, то PV5 від Kia виглядає так, наче зійшов з науково-фантастичного фільму. І тут його гріх порівнювати з найближчим конкурентом Volkswagen ID.Buzz, з яким Kia PV5 подібний за розміром і формою, але не за внутрішнім облаштуванням.

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Нові електрофургони Kia будуть виготовлятися на спеціальному заводі PBV в Аутоленд Хвасон, Корея. Завод планується відкрити наступного року з потужністю 150 000 одиниць на рік. Очікується, що до 2030 року випуск досягне 300 тис.