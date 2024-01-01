Kia тестирует рестайлинговый Sportage

Как передает Autoevolution, кроссовер имел резину Michelin Primacy 4. Тестовый прототип имел плотный камуфляж, однако, эксперты прогнозируют, что под ним скрывается оптика Star Map.

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Подобное решение уже имеет EV6, трехрядный EV9, и самый маленький EV3. Кроме этого новый Sportage будет иметь иную решетку радиатора и пересмотренную графику задних фонарей. Выхлопная труба и отсутствие специальных желтых наклеек на камуфляже указывают на то, что Sportage будет представлен как модель с ДВС.

Обновление интерьера, фото которого пока нет, будет ориентировано на технику. Речь идет об информационно-развлекательной системе и подключении смартфона. Существует вероятность, что Kia рассматривает возможность переместить селектор передач на рулевую колонку, подобно Tucson.

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Ожидается, что стоимость обновленного Kia Sportage значительно возрастет. Стартовая цена на актуальную модель начинается с 27 190 долларов за версию с двигателем внутреннего сгорания, $28 590 за гибридную версию и 39 590 долларов за версию PHEV.