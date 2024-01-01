Яким може бути оновлений Kia Soul: відео

Як повідомляє Autoevolution, дизайнер з YouTube-каналу AutoYa поділився власним уявленням оновленого Kia Soul 2026 року. Попри те, що модель була представлена в 2019 році й отримала рестайлінг в 2022, автор вирішив надати моделі ще одну підтяжку обличчя.

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Він зберіг квадратний стиль моделі, оновивши лише його передню частину. Дизайнер надав моделі химерні фари з унікальною графікою, а також чорну смугу на всю ширину кузова. Також майстер CGI оновив колірну гаму авто та розробив деякі оновлення для інтер’єру.

Художник адаптував кабіну Soul до останніх тенденцій автоіндустрії, об’єднавши цифрову панель приладів і центральний інформаційно-розважальний дисплей в один масивний екран.

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Сприймати цю візуалізацію потрібно лише як фанатський проєкт, адже Kia офіційно не оголошувала про намір оновити Soul. Нещодавно автовиробник оголосив ціни на Soul 2025 модельного року разом із «спеціальним випуском» Soulmate, який більше нагадує Soul зі спеціальним опційним пакетом покращень.