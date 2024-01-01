Каким может быть обновленный Kia Soul: видео

Как сообщает Autoevolution, дизайнер с YouTube-канала AutoYa поделился собственным представлением обновленного Kia Soul 2026 года. Несмотря на то, что модель была представлена в 2019 году и получила рестайлинг в 2022, автор решил придать модели еще одну подтяжку лица.

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Он сохранил квадратный стиль модели, обновив лишь его переднюю часть. Дизайнер придал модели причудливые фары с уникальной графикой, а также черную полосу на всю ширину кузова. Также мастер CGI обновил цветовую гамму авто и разработал некоторые обновления для интерьера.

Художник адаптировал кабину Soul к последним тенденциям автоиндустрии, объединив цифровую панель приборов и центральный информационно-развлекательный дисплей в один массивный экран.

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Воспринимать эту визуализацию нужно только как фанатский проект, ведь Kia официально не объявляла о намерении обновить Soul. Недавно автопроизводитель объявил цены на Soul 2025 модельного года вместе со "специальным выпуском" Soulmate, который больше напоминает Soul со специальным опционным пакетом улучшений.