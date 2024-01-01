Kia EV6 GT получит "фейковую" коробку передач от Hyundai Ioniq 5 N

Как передает Carscoops, инсайдеры сообщают, что модель от Kia получит возможность переключаться на имитированную семиступенчатую коробку передач... Интересно, что Hyundai Ioniq 5 N дебютировал около года назад и также пока не имеет такой функции, но, источники близкие к Hyundai, утверждают, что электромобиль получит функцию N-eShift позже в этом году.

Читайте также: Kia тестирует рестайлинговый Sportage

В то же время обновленный Kia EV6 GT не получит всех функций Ioniq 5 N. Kia показала рестайлинговый EV6 в Корее и ожидается, что новая модель GT дебютирует позже в течение следующих нескольких месяцев.

Мощность Hyundai Ioniq 5 N составляет 650 л.с., тогда как актуальный EV6 GT имеет лишь 585 “лошадок”. Стоит отметить, что Hyundai имеет постоянную мощность в 609 л.с., а дополнительные 40 лошадиных сил доступны в течение 10 секунд, если нажать красную кнопку N-Grin Boost на руле.

Также интересно: Kia EV6 получила рестайлинг

Эксперты предполагают, что обновленный кроссовер от Kia получит лишь 609 л.с. без возможности дополнительного увеличения мощности N-Grin Boost. Кроме этого, EV6 GT может получить улучшенные звуки имитации работы двигателя внутреннего сгорания.