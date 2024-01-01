Kia EV6 GT отримає “фейкову” коробку передач від Hyundai Ioniq 5 N

Як передає Carscoops, інсайдери повідомляють, що модель від Kia отримає можливість перемикатися на імітовану семиступінчасту коробку передач.. Цікаво, що Hyundai Ioniq 5 N дебютував близько року тому й також поки не має такої функції, але, джерела близькі до Hyundai, стверджують, що електромобіль отримає функцію N-eShift пізніше цього року.

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Водночас оновлений Kia EV6 GT не отримає всіх функцій Ioniq 5 N. Kia показала рестайлінговий EV6 в Кореї й очікується, що нова модель GT дебютує пізніше протягом наступних кількох місяців.

Потужність Hyundai Ioniq 5 N становить 650 к.с., тоді як актуальний EV6 GT має лише 585 “конячок”. Варто зазначити, що Hyundai має постійну потужність в 609 к.с., а додаткові 40 кінських сил доступні протягом 10 секунд, якщо натиснути червону кнопку N-Grin Boost на кермі.

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Експерти припускають, що оновлений кросовер від Kia отримає лише 609 к.с. без можливості додаткового збільшення потужності N-Grin Boost. Окрім цього, EV6 GT може отримати покращені звуки імітації роботи двигуна внутрішнього згорання.