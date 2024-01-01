Kia показала возможности пикапа Tasman

На видео пикап запечатлен все в том же дизайнерском камуфляже, который примерил еще в апреле этого года. Его специально для модели разработал новозеландский художник Ричард Бойд-Данлоп в своем уникальном ярком стиле с этническими мотивами.

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В Kia новинку позиционируют как универсальный пикап, который сможет выполнять различные задачи, подойдет для работы и экстремального отдыха. Он пополнит сегмент пикапов С-класса на австралийском и новозеландском рынках, но также будет продаваться в Южной Корее, Африке и на Ближнем Востоке.

В основе Tasman лежит новая рамная платформа, а в движение его приводит дизельный двигатель объемом 2,2 литра, который работает в тандеме с 8-ступенчатым "автоматом". Tasman предложат с одинарной и двойной кабиной, с задним и полным приводом.

Не исключается полностью электрическая модификация, а также поговаривают о создании внедорожника на базе этого пикапа. В конкуренты Tasman уже записали Ford Ranger, Mitsubishi L200 и Toyota Hilux, причем ожидается, что новинка превзойдет все три перечисленные модели по грузоподъемности и буксировочным возможностям.

Ранее сообщалось, что Kia Tasman получил 17-дюймовые колесные диски и шины BF Goodrich AT T/A 265/70 – внешний диаметр колес составляет 32 дюйма. Логично предположить, что новинка будет популярна у поклонников внедорожного тюнинга. Старт продаж модели запланирован на 2025 год.