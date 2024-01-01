Kia показала можливості пікапа Tasman

На відео пікап зафільмований все в тому ж дизайнерському камуфляжі, який приміряв ще у квітні цього року. Його спеціально для моделі розробив новозеландський художник Річард Бойд-Данлоп у своєму унікальному яскравому стилі з етнічними мотивами.

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У Kia новинку позиціюють як універсальний пікап, який зможе виконувати різні завдання, підійде для роботи та екстремального відпочинку. Він поповнить сегмент пікапів С-класу на австралійському та новозеландському ринках, але також продаватиметься у Південній Кореї, Африці та на Близькому Сході.

В основі Tasman лежить нова рамна платформа, а у рух його приводить дизельний двигун об’ємом 2,2 літра, який працює в тандемі з 8-ступеневим «автоматом». Tasman запропонують з одинарною та подвійною кабіною, з заднім та повним приводом.

Не виключається повністю електрична модифікація, а також подейкують про створення позашляховика на базі цього пікапа. У конкуренти Tasman вже записали Ford Ranger, Mitsubishi L200 та Toyota Hilux, причому очікується, що новинка перевершить усі три перелічені моделі по вантажності та буксирувальним можливостям.

Раніше повідомлялося, що Kia Tasman отримав 17-дюймові колісні диски та шини BF Goodrich AT T/A 265/70 – зовнішній діаметр коліс становить 32 дюйми. Логічно припустити, що новинка буде популярна у шанувальників позашляхового тюнінгу. Старт продажів моделі заплановано на 2025 рік.