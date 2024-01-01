Объявлена стоимость Kia EV3 в Европе

Как передает Autocar, в Британии EV3 доступен в трех комплектациях с двумя вариантами батарей - 58,3 и 81,4 кВт-ч. Независимо от уровня оснащения, электромобиль предлагается со светодиодными фарами, 12,3-дюймовым дисплеем приборов водителя и подогревом передних сидений.

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В базовой версии автомобиль доступен с 17-дюймовыми колесными дисками, серой тканевой обивкой салона и батареей на 58,3 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 430 км и поддерживает заряд мощностью до 102 кВт. Клиенты могут выбрать модель начального уровня с батареей большей емкости (81,4 кВт-ч), которая позволяет преодолеть 598 км.

В таком исполнении EV3 будет иметь ценник в 46 284 долларов. В то же время версия GT-Line доступна по цене от 50 785 долларов Список оснащения включает 19-дюймовые колеса, электрическую регулировку поясничной поддержки для водительского сиденья и тонированные задние окна.

Топовая версия GT-Line S стоит 55 286 долларов и имеет также передние сиденья с электрорегулировкой, проекционный дисплей и двунаправленную зарядку. Это единственный уровень комплектации, где клиенты могут заказать тепловой насос для повышения эффективности, который дополнительно стоит 1157 долларов.

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В комплектациях GT-Line и GT-Line S электромобиль имеет запас хода в 558 км, из-за большего веса легкосплавных дисков. Все версии EV3 оснащены единственным электромотором мощностью 201 л.с., установленный на передней оси.