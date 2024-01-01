Лучшие альтернативы Tesla Model Y

Этот перечень будет, в частности, полезным для тех, кто по каким-то причинам не хочет покупать Tesla. В качестве альтернативных вариантов стоит рассмотреть Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Ford Mustang Mach-E и Volkswagen ID.4.

Читайте также: Названы самые популярные дизельные авто Украины: рейтинг

Hyndai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 является одной из самых популярных альтернатив Model Y. Стоимость базовой версии начинается от 41 800 долларов имеет мощность 168 л.с. и запас хода 350 км. Версия с батареей большей емкости, которая способна обеспечить запас хода до 490 км, стоит в среднем 45 850 долларов, тогда как полноприводный вариант с мощностью в 320 л.с. обойдется покупателям в $49 350.

Kia EV6

Модель от Kia, фактически, является близким родственником Ioniq 5, однако отличается уникальным внешним видом. Кроме этого, EV6 отличается лучшей динамикой, по сравнению с Ioniq 5. Базовая модель стоит менее 43 000 долларов и имеет батарею на 58 кВт-ч с запасом хода до 375 км.

Вариант с батареей на 77,4 кВт-ч, который обеспечивает пробег до 500 км и имеет мощность в 225 л.с., тогда как базовый вариант имеет электромотор на 168 "лошадок". Модель Long Range AWD за 49 850 долларов США имеет второй двигатель на передней оси и общую мощность в 320 л.с. вместе, но запас хода уменьшается до 453 км.

Также интересно: Объявлена стоимость Kia EV3 в Европе

"Заряженный" 576-сильный EV6 GT стоит от 61 600 долларов, и способен достичь 100 км/ч за 3,4 секунды. Однако запас хода высокопроизводительной версии довольно скромный – всего 331 км.

Ford Mustang Mach-E

Модель от также является достойным аналогом Tesla и к тому же имеет даже лучшую отделку салона. Стоимость Mach-E начинается с $41 995. Базовая версия имеет 400 км запаса хода и электромотор на задней оси мощностью 267 лошадиных сил. Модель Extended Range имеет больший аккумулятор и стоимость от 45 990 долларов; Запас хода составляет до 515 километров.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 является бестселлером в Украине. На рынке уже есть сотни предложений продажи как европейских версий кроссовера, так и импортируемых авто из Китая. Кроссовер в базовой версии имеет электромотор на 204 л.с. и батарею емкостью 84,8 кВт и запасом хода до 600 км (по циклу CLTC).

Читайте также: На Volkswagen ID.4 заменили порт GBT на CCS2: возрастет ли скорость зарядки

Полноприводный вариант имеет мощность в 300 "лошадей". На рынке Украины можно найти новые автомобили стоимостью от 27 000 долларов.