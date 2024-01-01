Як змінились ціни на вживані автомобілі в Україні: аналіз за останній рік

Найвища активність продавців за минулих 12 місяців спостерігалася у жовтні 2023 року, тоді було розміщено 266,8 тис. оголошень. Найменша активність зафіксована у червні та липні 2024 року, 209,7 тис., та 202,8 тис. оголошень відповідно.

Зазвичай кінець літа має найменшу бізнес-активність, яка стосується і приватних продажів автотранспорту. Однак цього разу в серпні кількість оголошень збільшилася, до 220,7 тисячі, повідомляють в Інституті досліджень авторинку. Можливо, бажаючі продати свої автомобілі в липні на фону чуток про введення додаткового податку на авто, вирішили їх притримати. А тепер, після скасування цих чуток, повернулися до їх продажу.

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В середньому українці щомісяця пропонують до продажу в інтернеті вживаних легковиків на $2,1 мільярда. За рік частка найдоступніших автомобілів, яка складає мас-маркет української «вторинки» (ціна у пропозиції до $8 тис.), зросла з 64,5% до 65,2%.

Натомість зменшилася частка дорогих (як для українського ринку) легковиків, ціною понад $20 тисяч: зараз їх пропонують 8,5%, при, тому, що торік частка таких становила 9,2%.

У першому півріччі 2024 року мережа заправок AMIC ENERGY сплатила до бюджетів усіх рівнів року майже 1,2 млрд грн. Це один з найбільших показників зі сплати податків серед вітчизняних мереж автозаправок. Сьогодні AMIC ENERGY продовжує свою місію сприяння економічному розвитку та зміцненню обороноздатності України. Дізнатися більше про компанію та її проєкти можна за посиланням. Рекламна інформація

Тобто на ринку продовжується збільшення пропозицій з дешевшими автомобілями, та скорочується пропозиція з дорожчими. Варто зазначити, що ця тенденція стала, і спостерігається досить давно.

Попри вплив низки зовнішніх чинників на авторинок, середня ціна на ньому залишається третій місяць без змін, на рівні $5500. Фактично вона повернулась до значень, які спостерігалися рік тому.

Середня ціна пропозицій на інтернет-ринку

Якщо аналізувати рівень цін залежно від типу силової установки, то найнижчу середню ціну, яка за підсумками серпня становить $2500, мають легковики з газобалонним обладнанням. За рік середня ціна у цьому сегменті знизилася на $500.

Наймасовіший на ринку сегмент — бензинові автомобілі, займає середнє положення між щойно описаними авто з ГБО та дизельними легковиками. Поточна середня ціна усіх пропозицій тут $5300, на $100 менше, ніж місяцем раніше, однак загалом, попри незначні коливання впродовж минулих періодів, середня ціна тут залишається стабільною.

Середні ціни в окремих підсегментах

За дизельні легкові авто з пробігом зараз у середньому просять $7500, що незначно менше, ніж рік тому, коли пропозиція становила $7700. Всі три щойно описані сегменти (які водночас наймасовіші на вторинному ринку) були достатньо стабільними за показником середньої ціни з серпня-2023 по серпень поточного року.

Невеликий сегмент авто з гібридними силовими установками (сумарно усі підтипи на кшталт MHEV/HEV/PHEV) показав зростання середньої ціни, рівень якої зараз $13 000, що на цілу тисячу більше, ніж місяцем раніше, однак на чималі $4 тис. менше, ніж рік тому. Невелика кількість «гібридних» авто у продажу — головна причина таких значних стрибків середньої ціни у даному сегменті.

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І про сегмент електромобілів: тривале зниження середньої ціни, рівень якої зараз $15 300, змінилося на її збільшення. Місяцем раніше це значення було на $300 менше. Впевнено сказати про те, чи це вже вихід з «цінової ями» для сегмента, чи лише наслідок підвищеного попиту, стане можливо через кілька місяців, коли стане зрозуміло, яку форму приймає крива, що показує ціни на електромобілі на цій діаграмі.

Довідка Авто24

Обчислення, які наведені далі, зроблені на основі аналізу реального сектора авторинку. Команда проаналізувала майже 3 мільйони записів агрегатора Automoto.ua про оголошення продажу автомобілів з усіх (близько 100) автосайтів України. Зважаючи на те, що ціни в оголошеннях безпосередньо залежні від принципу ринкової рівноваги (тобто коли запит продавця повинен відповідати очікуванням покупця, щоб товар був проданий у розумний строк), а також те, що ці ж ціни формуються під впливом низки зовнішніх чинників, їх можна використовувати для аналітики ринку як індикаторні величини, що демонструють або пояснюють стан справ у певний момент, або ж пояснюють вплив на ринок зовнішніх факторів.