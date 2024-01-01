Попит на авто зі США зріс на 83%

Отже, кожен п’ятий вживаний легковик, що у серпні перейшов на українські номери, був зі США, повідомляє Укравтопром. У порівнянні з серпнем 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився майже на 83%.

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Найбільша частка з цієї кількості (42%) - машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 38%. Гібридні - 8%. Дизельним та авто з ГБО належить по 6%. Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,5 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили: