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Спрос на авто из США вырос на 83%

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано почти 5,2 тыс. подержанных легковушек из США.
Импорт авто из США в Украину вырос на 83% - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Tesla Model Y - самый популярный автомобиль из США

Евгений Гудущан
logo17 сентября, 12:50
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Итак, каждая пятая подержанная легковушка, что в августе перешла на украинские номера была из США, сообщает Укравтопром. По сравнению с августом 2023 года спрос на “американцев” с пробегом увеличился почти на 83%.

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Наибольшая доля из этого количества (42%) - машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 38%. Гибридные - 8%. Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 6%. Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,5 года.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  1. Tesla Model Y - 567 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 547 ед.;
  3. Ford Escape - 329 ед.;
  4. Tesla Model S - 265 ед.;
  5. Jeep Cherokee - 259 ед.
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