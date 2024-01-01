Спрос на авто из США вырос на 83%

ФОТО: УкрАвтопром|
Tesla Model Y - самый популярный автомобиль из США
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17 сентября, 12:50
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Итак, каждая пятая подержанная легковушка, что в августе перешла на украинские номера была из США, сообщает Укравтопром. По сравнению с августом 2023 года спрос на “американцев” с пробегом увеличился почти на 83%.
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Наибольшая доля из этого количества (42%) - машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 38%. Гибридные - 8%. Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 6%. Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,5 года.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
- Tesla Model Y - 567 ед.;
- Tesla Model 3 - 547 ед.;
- Ford Escape - 329 ед.;
- Tesla Model S - 265 ед.;
- Jeep Cherokee - 259 ед.