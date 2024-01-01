Жінка зухвало викрала Porsche Cayenne та переїхала його власника: відео

Як передає Carscoops, подія трапилась у Канаді. Момент викрадення потрапив на камери спостереження будинку власника авто. Відомо, що поліція вже розшукує викрадачку та її ймовірних спільників.

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На відео можна побачити, як молода жінка підходить до будинку власника Porsche. Згодом вона каже чоловікові, що чекає на батька й просить власника показати їй автівку. На кадрах з іншої камери помітно, що жінка сіла в автівку й зачинила двері.

Водночас власник автомобіля залишився назовні. Це стало його помилкою, адже за декілька секунд викрадачка здала назад, аби втекти. В цей момент чоловік встиг добігти до задньої частини авто, намагаючись зупинити таким чином злодійку, проте вона збила його.

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Кадри зупиняються на моменті, де жінка перемикає селектор КПП. Поліція підтвердила, що вона втікла з місця події. Правоохоронці також підтвердили, що шукають ще два транспортні засоби, які, на їхню думку, були пов’язані з крадіжкою – сірий Bentley Bentayga, який припаркований поряд із чорним позашляховиком і поїхав незабаром після аварії, а також синій позашляховик BMW.