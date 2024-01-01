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Жінка зухвало викрала Porsche Cayenne та переїхала його власника: відео

Мережею ширяться кадри викрадення білого Porsche Cayenne, на яких жінка, що видавала себе за покупця, переїхала власника автомобіля та поїхала геть.
Жінка переїхала власника Porsche Cayenne, щоб вкрасти його авто: відео- Auto24

Кадри з місця події

Данило Северенчук
logo21 вересня, 12:54
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Як передає Carscoops, подія трапилась у Канаді. Момент викрадення потрапив на камери спостереження будинку власника авто. Відомо, що поліція вже розшукує викрадачку та її ймовірних спільників.

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На відео можна побачити, як молода жінка підходить до будинку власника Porsche. Згодом вона каже чоловікові, що чекає на батька й просить власника показати їй автівку. На кадрах з іншої камери помітно, що жінка сіла в автівку й зачинила двері.

Водночас власник автомобіля залишився назовні. Це стало його помилкою, адже за декілька секунд викрадачка здала назад, аби втекти. В цей момент чоловік встиг добігти до задньої частини авто, намагаючись зупинити таким чином злодійку, проте вона збила його.

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Кадри зупиняються на моменті, де жінка перемикає селектор КПП. Поліція підтвердила, що вона втікла з місця події. Правоохоронці також підтвердили, що шукають ще два транспортні засоби, які, на їхню думку, були пов’язані з крадіжкою – сірий Bentley Bentayga, який припаркований поряд із чорним позашляховиком і поїхав незабаром після аварії, а також синій позашляховик BMW.

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