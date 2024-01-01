Электрический Porsche Macan дебютировал в Украине одновременно с Европой

Начиная с 18 сентября 2024 года у официальных дилеров Porsche в Украине и Европе начнутся продажи абсолютно нового полностью электрического Macan.

Новинка получила электрическую платформу PPE с 800-вольтовой архитектурой, благодаря чему запас хода в комбинированном цикле составляет до 613 км согласно WLTP, ускоряется Macan Turbo всего за 3,3 секунды. Цена стартовой версии начинается от 74 900 евро (от 3 437 910 гривен), всего доступно 4 комплектации.

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"Новый Macan входит во второе поколение модели, он полностью удовлетворит требования клиентов Porsche – идеальный компаньон для путешествий. До конца 2026 года электрический Macan будет параллельно сосуществовать с бензиновым. В целом же бренд движется к электрическому будущему – к 2030 году 80% моделей Porsche будут электрифицированы", – отметил Игорь Ткаченко, бренд директор Porsche в Украине.

Модельный ряд электрического Macan включает версии: Macan (от 74 900 евро), Macan 4 (78 100 евро), Macan 4S (от 74 900 евро), Macan Turbo (от 106 900 евро). На рынке Украины заказ на электрические Macan 4 и Macan Turbo начали принимать с января 2024, а на Macan и Macan 4S – с июля 2024 года. Первые передачи электрических Macan новым владельцам запланированы уже на 18 сентября.

Новый электрический Macan удивит высокими показателями эффективности благодаря выдающейся аэродинамике и идеальному взаимодействию электродвигателей и силовой электроники. Для оптимальной воспроизводимости выходной мощности на передней и задней осях Porsche использует исключительно электродвигатели последнего поколения PSM с использованием магнитов.

Macan 4 при использовании функции Launch Control выдает мощность до 300 кВт (408 л.с.), а Macan Turbo – до 470 кВт (639 л.с.). Крутящий момент достигает 650 и 1130 Нм соответственно. Ускоряется Macan 4 от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды, а Macan Turbo – только за 3,3 секунды. Максимальная скорость обеих моделей – 220 и 260 км/ч соответственно.

Модельный ряд электрического Macan впечатляет и запасом хода – владельцы смогут преодолевать большие расстояния, не беспокоясь о подзарядке. В смешанном цикле согласно WLTP запас хода: Macan – до 641 км, Macan 4 – до 612 км, Macan 4S – до 601 км, Macan Turbo – до 590 км.

Новая премиальная электрическая платформа с 800-вольтовой архитектурой

Электродвигатели нового Macan питаются от литий-ионной батареи, размещенной в днище. Общая емкость 100 кВт-ч, из которых активно можно использовать до 95 кВт-ч. Впервые, вместе с Macan, дебютирует недавно разработанная премиальная электрическая платформа PPE с 800-вольтовой архитектурой.

Мощность зарядки нового Macan постоянным током на 800-вольтовых зарядных станциях составляет до 270 кВт. На 400-вольтовых зарядных станциях авто будет заряжаться от 10 до 80% меньше, чем за 22 мин. Во время движения электродвигатели могут рекуперировать до 240 кВт энергии.

Благодаря Porsche Active Aerodynamics (PAA) с активными и пассивными элементами и коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,25 – новый Macan является одним из самых аэродинамичных SUV на рынке. Это существенно влияет на запас хода и энергопотребление.

Цифровая концепция Porsche Driver Experience

Porsche Driver Experience предлагает сочетание цифровых и аналоговых элементов. Macan оснащен дисплеем нового поколения и концепцией управления с тремя экранами, включая отдельно расположенной 12,6-дюймовой панелью приборов с изогнутым дизайном и 10,9-дюймовым центральным дисплеем.

Впервые пассажир может просматривать информацию, настраивать параметры информационно-развлекательной системы или транслировать видеоконтент во время движения автомобиля через собственный опциональный 10,9-дюймовый экран.

Porsche Driver Experience также впервые содержит проекционный дисплей на лобовом стекле с технологией дополненной реальности. Виртуальные элементы плавно появляются перед водителем на расстоянии 10 метров и соответствуют размеру 87-дюймового дисплея. Информационно-развлекательная система нового поколения основана на операционной системе Android Automotive.

Опциональная система управления задней осью

Macan 4 и Macan Turbo имеют полный привод. Система Porsche Traction Management (ePTM) с электронным управлением работает примерно в пять раз быстрее, чем обычная система полного привода. Она может реагировать на пробуксовку в течение 10 миллисекунд. Кроме того, распределение привода на все колеса регулируется выбранной программой вождения.

Модели Macan с пневмоподвеской имеют систему амортизации PASM, оснащенную амортизаторами с 2-клапанной технологией. Расширенные характеристики демпфирования обеспечивают более широкий диапазон между комфортом и производительностью. Это делает различия между программами вождения еще более ощутимыми.

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Впервые Macan получил опциональную систему управления задней осью с максимальным углом поворота в 5°. Она обеспечивает уменьшенный радиус разворота в 11,1 метра, что удобно при движении по городу и при маневрировании.