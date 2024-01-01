Porsche корректирует свои планы относительно электромобилей

В марте 2022 года Porsche поставил смелую цель. Компания хотела, чтобы к концу десятилетия на электромобили приходилось более 80 процентов продаж. Но сейчас Porsche не уверен, что сможет достичь этой цели. В интервью Reuters представитель компании сказал: "Переход на электромобили занимает больше времени, чем мы думали пять лет назад".

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Это не означает, что стратегия продукта меняется. Повестка дня Porsche EV позволит (теоретически) четырём из пяти проданных автомобилей к 2030 году полностью отказаться от традиционного двигателя. Но люди из Цуффенхаузена теперь добавляют звездочку возле 2030 года: "в зависимости от спроса клиентов и развития электромобильности".

718 Boxster и 718 Cayman с традиционными двигателями будут вычеркнуты из модельного ряда в 2025 году, чтобы освободить место для электромобилей. Полностью электрический Macan, который уже вышел на рынок, заменит первое поколение модели ICE в 2026 году. Подтверждено, что Cayenne четвертого поколения выйдет на электрический путь позже этого десятилетия.

Porsche уже предположил, что Panamera может превратиться в электромобиль. Он будет позиционироваться выше Taycan как более крупный, более ориентированный на роскошь продукт. Выпуск 911 EV на это десятилетие не планируется, но процесс электрификации уже начался с новым 911 GTS и его гибридной версией.

Porsche далеко не первый бренд класса люкс, который признал, что внедрение электромобилей не идет по плану. Bentley хотел стать полностью электрическим к 2030 году, но эту цель отложили на три года. Недавно Mercedes признал, что также с энтузиазмом относится к целям электрификации. Изначально предполагалось, что к 2025 году на PHEV и EV будет приходиться половина продаж, но теперь они надеются достичь этого к 2030 году. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут доступны "к 2030-м годам".

Принятие электромобилей также не прошло гладко для Audi. Недавно компания признала, что может быть вынуждена прекратить производство Q8 E-Tron и Q8 Sportback E-Tron раньше запланированного срока из-за низких продаж. Точные слова были: "усиленное падение спроса в сегменте". Если он не сможет найти решение для поддержания работы предприятия в Брюсселе, завод в Бельгии может быть закрыт.

Некоторые основные автопроизводители также сделали подобные объявления. Ford of Europe отказался от своей цели предложить линейку легковых автомобилей только для электромобилей к 2030 году. Volkswagen отложил запуск ID.7 в Соединенных Штатах на неопределенный срок, поскольку "динамика рынка продолжает меняться". Это просто хороший способ сказать, что VW волнуется, что электрический лифтбек будет трудно продавать в Америке.

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Лишь несколько автомобильных компаний с самого начала с недоверием восприняли прогнозируемое быстрое развитие электромобилей. И оказались правы. Глава Toyota Акио Тойода считает, что доля рынка электромобилей никогда не превысит 30 процентов. BMW все еще надеется, что электромобили будут составлять 50 процентов продаж компании до конца десятилетия, но не установили конечной даты для автомобилей с ДВС.

Автопроизводители находятся в сложном положении, поскольку им приходится жонглировать все более строгими правилами по выбросам для автомобилей, работающих на газе, одновременно разрабатывая всеобъемлющую линейку электромобилей. Это дорогостоящее мероприятие, поэтому купе и кабриолетов сегодня в продаже становится все меньше. Непопулярные автомобили не разрабатывают, чтобы компании могли сосредоточиться на том, что продается лучше, в основном на кроссоверах и внедорожниках.