Новый электрический Porsche Cayenne будет похож на Macan EV

Как передает Carscoops, тестовый прототип был замечен на Нюрбургринге, где он проходил испытания по оптимизации настроек клиренса и подвески. Именно из-за этого, кроссовер имеет странную пену под колесными арками и днищем, которую можно увидеть на фото.

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Она нужна, чтобы инженеры могли контролировать ход подвески, наблюдая, насколько колеса сжимают пену. Это помогает им оценить, как работает подвеска в скоростных поворотах и неровностях. Известно, что основой электромобиля будет та же платформа PPE, которую используют Macan EV и Audi Q6 e-tron, однако Cayenne будет несколько больше их и модели с ДВС.

Кроссовер также будет иметь меньшие фары, чем текущая модель, подобные тем, что имеет Macan. В то же время задняя часть внедорожника была хорошо спрятана камуфляжем, поэтому что именно скрывается под ним точно неизвестно.

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Детали силового агрегата остаются в тайне, но Porsche, вероятно, оснастит электрический Cayenne двухмоторной конфигурацией, подобными Macan, однако, значительно увеличит ее мощность.

Кроме того, ходят слухи, что Porsche потенциально может предложить экстремальный четырехмоторный силовой агрегат. Ожидается, что новый Cayenne EV дебютирует в конце 2025 или в начале 2026 года, как версия 2026 модельного года.