Появилось первое шпионское видео электрического Porsche Cayenne

Первые шпионские фото и видео, полученные в Альпах, демонстрируют замаскированный прототип, что намекает на революционную электрическую версию популярного спортивного кроссовера. Об этом пишет avtomir.ua.

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Porsche планирует предлагать Cayenne в двух вариантах: с традиционным двигателем внутреннего сгорания и полностью электрической силовой установкой. Электрическая версия будет построена на платформе PPE, как у Macan EV и Audi Q6 e-tron, но с увеличенным размером кузова.

Передняя часть электрического Cayenne будет оснащена регулируемыми аэродинамическими закрылками, подобно новому 911. Фары будут меньшего размера, чем у актуального Cayenne. Из-за плотного камуфляжа сзади сложно разглядеть дизайн задних фонарей.

Подробности о силовой установке пока держатся в секрете, но ожидается, что Porsche оснастит электрический Cayenne двухмоторной конфигурацией, подобной Macan EV. Учитывая то, что базовая версия Macan EV имеет мощность более 400 л.с., Cayenne EV, вероятно, будет еще мощнее. Ходят слухи, что производитель может предложить и четырехмоторную версию.

Автомобиль будет поддерживать 800-вольтовую платформу и быструю зарядку мощностью 270 кВт, позволяя зарядить аккумулятор с 10 до 80% всего за 20 минут. Дебют электрического Cayenne ожидается в конце 2025 или в начале 2026 года.