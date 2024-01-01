З’явилось перше шпигунське відео електричного Porsche Cayenne

Перші шпигунські фото та відео, отримані в Альпах, демонструють замаскований прототип, що натякає на революційну електричну версію популярного спортивного кросовера. Про це пише avtomir.ua.

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Porsche планує пропонувати Cayenne у двох варіантах: з традиційним двигуном внутрішнього згоряння та повністю електричною силовою установкою. Електрична версія буде побудована на платформі PPE, як у Macan EV та Audi Q6 e-tron, але зі збільшеним розміром кузова.

Передня частина електричного Cayenne буде оснащена регульованими аеродинамічними закрилками, подібно до нового 911. Фари будуть меншого розміру, ніж в актуального Cayenne. Через щільний камуфляж ззаду складно розгледіти дизайн задніх ліхтарів.

Подробиці про силову установку поки тримаються в секреті, але очікується, що Porsche оснастить електричний Cayenne двомоторною конфігурацією, подібною до Macan EV. З огляду на те, що базова версія Macan EV має потужність понад 400 к.с., Cayenne EV, ймовірно, буде ще потужнішим. Ходять чутки, що виробник може запропонувати й чотиримоторну версію.

Автомобіль підтримуватиме 800-вольтову платформу та швидку зарядку потужністю 270 кВт, дозволяючи зарядити акумулятор з 10 до 80% всього за 20 хвилин. Дебют електричного Cayenne очікується наприкінці 2025 або на початку 2026 року.