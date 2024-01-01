Укр
Ру

З’явилось перше шпигунське відео електричного Porsche Cayenne

Після запуску повністю електричного Macan, компанія Porsche готується до виходу на ринок нового покоління Cayenne. Теж електричного.
Опубліковано шпигунське відео нового електричного Porsche Cayenne - Auto24
Євген Гудущан
logo14 червня, 16:20
logo0
logo0 хв

Перші шпигунські фото та відео, отримані в Альпах, демонструють замаскований прототип, що натякає на революційну електричну версію популярного спортивного кросовера. Про це пише avtomir.ua.

Читайте також: Ціни на нові Porsche Cayenne значно зросли

Porsche планує пропонувати Cayenne у двох варіантах: з традиційним двигуном внутрішнього згоряння та повністю електричною силовою установкою. Електрична версія буде побудована на платформі PPE, як у Macan EV та Audi Q6 e-tron, але зі збільшеним розміром кузова.

Передня частина електричного Cayenne буде оснащена регульованими аеродинамічними закрилками, подібно до нового 911. Фари будуть меншого розміру, ніж в актуального Cayenne. Через щільний камуфляж ззаду складно розгледіти дизайн задніх ліхтарів.

Подробиці про силову установку поки тримаються в секреті, але очікується, що Porsche оснастить електричний Cayenne двомоторною конфігурацією, подібною до Macan EV. З огляду на те, що базова версія Macan EV має потужність понад 400 к.с., Cayenne EV, ймовірно, буде ще потужнішим. Ходять чутки, що виробник може запропонувати й чотиримоторну версію.

Автомобіль підтримуватиме 800-вольтову платформу та швидку зарядку потужністю 270 кВт, дозволяючи зарядити акумулятор з 10 до 80% всього за 20 хвилин. Дебют електричного Cayenne очікується наприкінці 2025 або на початку 2026 року.

#Новини #Фото #Автоновинка #Відео #Porsche