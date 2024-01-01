Ціни на нові Porsche Cayenne значно зросли

Ціни на Porsche Cayenne зросли. У 2025 році початкова рекомендована роздрібна ціна найдешевшої моделі становить 86 695 доларів. Загалом, базовий Cayenne порівняно з минулим роком здорожчав на 5845 доларів США.

Читайте також: Вживані Porsche Cayenne продаються за смішні гроші

Збільшення є значним, але воно приходить із додатковим обладнанням. Porsche повідомляє, що зовнішнє освітлення, камера кругового огляду з активною підтримкою паркування та двері з плавним закриттям тепер є стандартними для всіх комплектацій Cayenne. Були також вдосконалений салонний фільтр.

Шок від прайсу буде особливо жорстоким для покупців вищих комплектацій Cayenne. Деякі варіанти S подорожчали більш ніж на 6000 доларів, а турбо-гібриди E-Hybrid коштують на 10 445 доларів більше. Ось розбивка цін за комплектаціями порівняно з 2024 роком, включно з усіма зборами в пункті призначення.

Інші зміни 2025 року включають світлодіодні фари HD-Matrix для додаткового пакету Premium Package Plus на всіх комплектаціях Cayenne та E-Hybrid. Версії Turbo E-Hybrid мають зміни на деяких деталях екстер’єру та інтер’єру, як-от значки Porsche.

Що стосується потужності, модельний ряд починається з 348 кінських сил у стандартних Cayenne і Cayenne Coupe. 463 к.с. у E-Hybrid, 468 к.с. у Cayenne S і 512 к.с. у S E-Hybrid. Turbo E-Hybrid Coupe є чемпіоном потужності з 729 к.с., але найдорожчим Cayenne все ще є Turbo GT який зараз коштує понад 200 000 доларів.