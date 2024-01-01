Цены на новые Porsche Cayenne значительно выросли

Цены на Porsche Cayenne выросли. В 2025 году начальная рекомендованная розничная цена самой дешевой модели составляет 86 695 долларов. В целом, базовый Cayenne по сравнению с прошлым годом подорожал на 5845 долларов США.

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Увеличение является значительным, но оно приходит с дополнительным оборудованием. Porsche сообщает, что внешнее освещение, камера кругового обзора с активной поддержкой парковки и двери с плавным закрытием теперь являются стандартными для всех комплектаций Cayenne. Были также усовершенствован салонный фильтр.

Шок от прайса будет особенно жестоким для покупателей высших комплектаций Cayenne. Некоторые варианты S подорожали более чем на 6000 долларов, а турбо-гибриды E-Hybrid стоят на 10 445 долларов больше. Вот разбивка цен по комплектациям по сравнению с 2024 годом, включая все сборы в пункте назначения.

Другие изменения 2025 года включают светодиодные фары HD-Matrix для дополнительного пакета Premium Package Plus на всех комплектациях Cayenne и E-Hybrid. Версии Turbo E-Hybrid имеют изменения на некоторых деталях экстерьера и интерьера, например значки Porsche.

Что касается мощности, модельный ряд начинается с 348 лошадиных сил в стандартных Cayenne и Cayenne Coupe. 463 л.с. у E-Hybrid, 468 л.с. у Cayenne S и 512 л.с. у S E-Hybrid. Turbo E-Hybrid Coupe является чемпионом мощности с 729 л.с., но самым дорогим Cayenne все еще есть Turbo GT который сейчас стоит более 200 000 долларов.