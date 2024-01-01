Новий електричний Porsche Cayenne буде схожий на Macan EV

Як передає Carscoops, тестовий прототип був помічений на Нюрбургрингу, де він проходив випробування з оптимізації налаштувань кліренсу й підвіски. Саме через це, кросовер має дивну піну під колісними арками й днищем, яку можна побачити на фото.

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Вона потрібна, аби інженери мали змогу контролювати хід підвіски, спостерігаючи, наскільки колеса стискають піну. Це допомагає їм оцінити, як працює підвіска в швидкісних поворотах і нерівностях. Відомо, що основою електромобіля буде та сама платформа PPE, яку використовують Macan EV і Audi Q6 e-tron, проте Cayenne буде дещо більшим за них та за модель з ДВЗ.

Кросовер також матиме менші фари, ніж поточна модель, подібні до тих, що має Macan. Водночас задня частина позашляховика була добре захована камуфляжем, тому що саме ховається під ним достеменно невідомо.

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Деталі силового агрегату залишаються в таємниці, але Porsche, ймовірно, оснастить електричний Cayenne двомоторною конфігурацією, подібними до Macan, проте, значно збільшить її потужність.

Крім того, ходять чутки, що Porsche потенційно може запропонувати екстремальний чотиримоторний силовий агрегат. Очікується, що новий Cayenne EV дебютує наприкінці 2025 або на початку 2026 року, як версія 2026 модельного року.