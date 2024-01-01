Українець перевів класичний Porsche 911 на електротягу

За словами авторів проекту, авто важить 1450 кг. Завдяки тяговій батареї ємністю 64 кВт*год з елементами від LG-Chem на одному заряді електромобіль здатен проїжджати від 360 до 420 км залежно від умов та стилю їзди. Про це пише autogeek.com.ua.

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Легендарна машина, після переходу на батарейки, прискорюється з місця до першої сотні за 3 секунди, та здатна розганятись до 320 км/год. Потужність силової установки, залежно від варіанту, варіюється від 449 до 663 сил.

“Таких машин ніхто не виробляє. Щоб вона технічно була в старому кузові, але фактично була новим автомобілем. Я вважаю, що цей ринок дуже недооцінений. Якісні переробки класичних машин в електромобілі – велика рідкість, цих машин ще практично немає”, – зазначив автор проекту та засновник компанії 3DScan To CAD Павло Хмарук. Саме він розробив цей електромобіль на замовлення Erblich.

На відміну від оригінального класичного Porsche 911, електромобіль від Erblich отримав іншу незалежну підвіску усіх коліс. Окрім того, у машині багажник не спереду, а ззаду, адже місце ДВЗ зайняли більш компактні електромотори. А от у передньому багажнику розташувався блок батарей. Завдяки новій компоновці модель має майже баланс ваги по осям – у пропорції 45 на 55.

Цікаво, що велика частина кузовних деталей авто друкується на 3D-принтері. Це зроблено через намагання здешевити елементи обвісу, а також спростити їх виготовлення у майбутньому при пошкодженні, або бажанні власника модернізувати електромобіль.

Павло Хмарук підкреслив, що усі знання та навички для створення електромоду набув самостійно, переважно з мережі. При цьому авто детально прораховано та змодельовано – від кінематики підвіски до балансу ваги та часу зарядки.

Проект вже зацікавив двох покупців. Перша серійна машина відправиться до замовника у Дубай, а друга – у Британію.

На реставрацію кожного кузова йде не менш 100 тисяч доларів. Зазвичай машини купуються у дуже “втомленому” стані і проходять повне відновлення усіх компонентів. Загалом буде виготовлено 20 подібних класичних купе. Виготовлення серії електричних Porsche 911 триватиме протягом 4-5 років. За словами Павла Хмарука, ціни на електричне купе починаються від 350 тисяч доларів.