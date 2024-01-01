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В Києві продають копію легендарного Porsche 356 Speedster

У Києві продають Porsche 356 Speedster 1958 року. Вінтажний родстер оцінили в 35 000 доларів, адже це не справжній спорткар, а його клон.
На продаж виставили копію Porsche 356 Speedster - Auto24

Копія Porsche 356 Speedster

Євген Гудущан
logo30 травня, 16:07
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Репліка Porsche 356 Speedster збудована на базі Volkswagen Kafer, як і оригінальний спорткар. Автомобіль оснащений 1,6-літровим двигуном, а його салон обшито шкірою. Про це пише topgir.com.ua.

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Копії Porsche 356 Speedster – не рідкість і їх зроблено набагато більше, аніж оригінальних родстерів. До того ж, вони значно дешевші за справжні спорткари, які коштують понад 300 000 доларів.

Porsche 356 Speedster випускали в 1956-1958 роках і всього зібрали 4850 авто. Їх оснащували 1,6-літровими опозитними двигунами потужністю 60 і 75 к. с.

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