В Києві продають копію легендарного Porsche 356 Speedster

Репліка Porsche 356 Speedster збудована на базі Volkswagen Kafer, як і оригінальний спорткар. Автомобіль оснащений 1,6-літровим двигуном, а його салон обшито шкірою. Про це пише topgir.com.ua.

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Копії Porsche 356 Speedster – не рідкість і їх зроблено набагато більше, аніж оригінальних родстерів. До того ж, вони значно дешевші за справжні спорткари, які коштують понад 300 000 доларів.

Porsche 356 Speedster випускали в 1956-1958 роках і всього зібрали 4850 авто. Їх оснащували 1,6-літровими опозитними двигунами потужністю 60 і 75 к. с.