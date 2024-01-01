В Киеве продают копию легендарного Porsche 356 Speedster

Реплика Porsche 356 Speedster построена на базе Volkswagen Kafer, как и оригинальный спорткар. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем, а его салон обшит кожей. Об этом пишет topgir.com.ua.

Читайте также: В Украине появился внедорожный Porsche 911 за 300 тысяч долларов

Копии Porsche 356 Speedster – не редкость и их сделано гораздо больше, чем оригинальных родстеров. К тому же, они значительно дешевле настоящих спорткаров, которые стоят более 300 000 долларов.

Porsche 356 Speedster выпускали в 1956-1958 годах и всего собрали 4850 авто. Их оснащали 1,6-литровыми оппозитными двигателями мощностью 60 и 75 л.с.