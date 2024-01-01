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В Киеве продают копию легендарного Porsche 356 Speedster

В Киеве продают Porsche 356 Speedster 1958 года. Винтажный родстер оценили в 35 000 долларов, ведь это не настоящий спорткар, а его клон.
На продажу выставили копию Porsche 356 Speedster - Auto24

Копия Porsche 356 Speedster

Евгений Гудущан
logo30 мая, 16:07
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Реплика Porsche 356 Speedster построена на базе Volkswagen Kafer, как и оригинальный спорткар. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем, а его салон обшит кожей. Об этом пишет topgir.com.ua.

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Копии Porsche 356 Speedster – не редкость и их сделано гораздо больше, чем оригинальных родстеров. К тому же, они значительно дешевле настоящих спорткаров, которые стоят более 300 000 долларов.

Porsche 356 Speedster выпускали в 1956-1958 годах и всего собрали 4850 авто. Их оснащали 1,6-литровыми оппозитными двигателями мощностью 60 и 75 л.с.

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