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В Украине появился внедорожный Porsche 911 за 300 тысяч долларов

В Украину приехал новый Porsche 911 Dakar. Это первая серийная внедорожная версия знаменитой модели. Выпустят всего 2500 таких авто. Стоимость от 11,2 млн гривен.
Внедорожный Porsche 911 привезли в Украину - Auto24

Внедорожный Porsche 911

Евгений Гудущан
logo21 мая, 18:30
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В Porsche 911 Dakar увеличен клиренс (он достигает 175-205 мм), появились обвес, багажник на крыше и внедорожные шины. В салоне изменена отделка и установлены спортивные кресла.

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В основе авто лежит полноприводный Porsche 911 Carrera 4S. С 3,0-литровой оппозитной турбошестерней мощностью 480 л. с. разгон до сотни занимает 3,4 с, а максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.

Конкретно этот автомобиль в оранжевом цвете Bahama Yellow – 2015-й в серии. Он пополнит одну из самых крутых украинских автоколлекций в Днепре.

#Aвтофанаты #Новости #Porsche

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