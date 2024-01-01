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В Україні з’явився позашляховий Porsche 911 за 300 тисяч доларів

В Україну приїхав новий Porsche 911 Dakar. Це перша серійна позашляхова версія знаменитої моделі. Випустять лише 2500 таких авто. Вартість від 11,2 млн гривень.
Позашляховий Porsche 911 привезли в Україну - Auto24

Позашляховий Porsche 911

Євген Гудущан
logo21 травня, 18:30
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У Porsche 911 Dakar збільшено кліренс (він сягає 175-205 мм), з’явилися обвіс, багажник на даху та позашляхові шини. У салоні змінено оздоблення та встановлено спортивні крісла.

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У основі авто лежить повнопривідний Porsche 911 Carrera 4S. Із 3,0-літровою опозитною турбошісткою потужністю 480 к. с. розгін до сотні займає 3,4 с, а максимальна швидкість обмежена на 240 км/год.

Конкретно цей автомобіль у оранжевому кольорі Bahama Yellow – 2015-й у серії. Він поповнить одну з найкрутіших українських автоколекцій у Дніпрі.

#Porsche #Новини #Автофанати

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