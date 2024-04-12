На аукціон виставлено раритетний Porsche 90-х в новому стані. Капсула часу коштуватиме близько $1,8 мільйона.

У Монако на аукціон RM Sotheby’s виставили рідкісний Porsche 911 1996 року. За спорткар планують отримати від 1,4 до 1,85 млн доларів.

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Випущено лише 57 купе Porsche 911 GT2. Спорткар оснащений 450-сильною турбошісткою і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с. Максимальна швидкість складає 295 км/год. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Зазвичай Porsche 911 90-х разів у 10 дешевші. У даному випадку висока ціна продиктована двома факторами. По-перше, це раритетний заряджений Porsche 911 GT2 у гоночному виконанні. Виготовили лише 57 таких задньопривідних купе. Авто полегшене до 1215 кг та отримало аеродинамічний пакет з розширеними крилами, обвісом та величезним антикрилом.

По-друге, перед нами – капсула часу з пробігом усього 48 км. Спорткар спочатку був придбаний у Німеччині, а потім потрапив до США. Porsche 911 GT2 зберігали в гаражі та регулярно обслуговували, тому його стан ідеальний.

В Україну такі автомобілі ввозити дуже проблематично. З такою ситуацією зіткнувся Андрій Данилко, який після придбання Rolls-Royce Фредди Меркьюри не зміг його легалізувати через особливості українських законів.