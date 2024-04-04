Два бренди показали найвищу рентабельність у 2023 році, попри те, що вони опинилися в кінці шкали обсягів за весь рік.

Одна справа – продавати автомобілі та займати перші позиції в рейтингах за обсягами, а інша – заробляти на продажу автомобілів. Бути популярним не обов’язково означає заробляти гроші, і два бренди в автомобільній промисловості це дуже добре знають.

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Останній аналіз фінансових результатів показує, що галузь мала дуже хороший рік з точки зору доходів і прибутків. Дані, зібрані від 24 OEM-виробників, показують, що дохід (тобто гроші, отримані від продажу автомобілів та іншої діяльності) зріс на 11% до 2,25 трильйона євро.

Збільшення виручки пов’язано в основному не зі збільшенням кількості проданих одиниць (+9%), а зі зростанням цін на автомобілі. Volkswagen Group, Toyota і Stellantis зафіксували найвищий прибуток із зростанням на 15%, 11% і 6% відповідно. Насправді всі 24 автовиробники в секторі зафіксували зростання, за винятком Isuzu, доходи якого залишилися стабільними.

Ferrari дивує

Рейтинги кардинально змінюються, дивлячись на прибутковість цих компаній. У 2023 році вони разом отримали 187,8 млрд євро операційного прибутку (гроші, зароблені після оплати необхідних витрат). Ця сума зросла на 18% порівняно з 2022 роком, коли ті самі виробники обладнання зафіксували загальну суму 159,4 мільярда євро. Збільшення на 18% перевищує зростання доходу, тобто галузева маржа зросла з 7,8% у 2022 році до 8,4% у 2023 році.

Лідером залишається Ferrari. Італійська компанія є не лише еталоном спортивних автомобілів у всьому світі, а й справжньою машиною для заробляння грошей. У 2023 році Ferrari поставила 13 663 суперкарів із загальним оборотом 5,97 мільярда євро. Це означало, що компанія змогла продавати дорожчі автомобілі, ніж раніше, і заробляти більше на інших видах діяльності, таких як Формула-1 або мерчандайзинг.

Операційний прибуток Ferrari склав 1,61 млрд євро, або 27% від загального доходу. Це значний операційний запас, який підтверджує сильну позицію Ferrari у секторі. Іншими словами, компанія зберігала 27 центів за кожен євро продажів. Торік цей відсоток становив 24%. Жоден інший виробник автомобілів не наближається до цих блискучих результатів.

Porsche також виділяється

Іншим великим переможцем року є Porsche з прибутком 7,28 мільярда євро при обороті 40,53 мільярда євро. Її операційна маржа залишалася стабільною на рівні 18%, що є другим показником після Ferrari. Компанія Porsche отримала вигоду від збільшення продажів своїх флагманських моделей 911 і Taycan, а на позашляховики компанії припало 55% світових продажів.

Серед інших великих гравців – Jaguar Land Rover, який перейшов від збитків у 2022 році до прибутку минулого року. Toyota, Kia та BMW Group також зафіксували значне збільшення операційної маржі. Серед основних виробників Stellantis лідирує з відривом у 11,8%, за ним йдуть Toyota, Hyundai і Suzuki.

Китайці швидко наздоганяють

Єдині два присутніх китайських виробника, BYD і Great Wall Motors (інші компанії ще не опублікували свої результати), зафіксували змішані результати, підтверджуючи, що вони перебувають у фазі зростання обсягів виробництва, тоді як прибутковість поки що не є пріоритетом.