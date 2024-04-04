Два бренда показали самую высокую рентабельность в 2023 году, несмотря на то, что они оказались в конце шкалы объемов за весь год.

Одно дело – продавать автомобили и занимать первые позиции в рейтингах по объемам, а другое – зарабатывать на продаже автомобилей. Быть популярным не обязательно означает зарабатывать деньги, и два бренда в автомобильной промышленности это очень хорошо знают.

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Последний анализ финансовых результатов показывает, что отрасль имела очень хороший год с точки зрения доходов и прибылей. Данные, собранные от 24 OEM-производителей, показывают, что доход (то есть деньги, полученные от продажи автомобилей и другой деятельности) вырос на 11% до 2,25 триллиона евро.

Увеличение выручки связано в основном не с увеличением количества проданных единиц (+9%), а с ростом цен на автомобили. Volkswagen Group, Toyota и Stellantis зафиксировали самую высокую прибыль с ростом на 15%, 11% и 6% соответственно. На самом деле все 24 автопроизводителя в секторе зафиксировали рост, за исключением Isuzu, доходы которого остались стабильными.

Ferrari удивляет

Рейтинги кардинально меняются, глядя на прибыльность этих компаний. В 2023 году они вместе получили 187,8 млрд евро операционной прибыли (деньги, заработанные после оплаты необходимых расходов). Эта сумма выросла на 18% по сравнению с 2022 годом, когда те же производители оборудования зафиксировали общую сумму 159,4 миллиарда евро. Увеличение на 18% превышает рост дохода, то есть отраслевая маржа выросла с 7,8% в 2022 году до 8,4% в 2023 году.

Лидером остается Ferrari. Итальянская компания является не только эталоном спортивных автомобилей во всем мире, но и настоящей машиной для зарабатывания денег. В 2023 году Ferrari поставила 13 663 суперкаров с общим оборотом 5,97 миллиарда евро. Это означало, что компания смогла продавать более дорогие автомобили, чем раньше, и зарабатывать больше на других видах деятельности, таких как Формула-1 или мерчандайзинг.

Операционная прибыль Ferrari составила 1,61 млрд евро, или 27% от общего дохода. Это значительный операционный запас, который подтверждает сильную позицию Ferrari в секторе. Другими словами, компания сохраняла 27 центов за каждый евро продаж. В прошлом году этот процент составлял 24%. Ни один другой производитель автомобилей не приближается к этим блестящим результатам.

Porsche также выделяется

Другим крупным победителем года является Porsche с прибылью 7,28 миллиарда евро при обороте 40,53 миллиарда евро. Ее операционная маржа оставалась стабильной на уровне 18%, что является вторым показателем после Ferrari. Компания Porsche получила выгоду от увеличения продаж своих флагманских моделей 911 и Taycan, а на внедорожники компании пришлось 55% мировых продаж.

Среди других крупных игроков – Jaguar Land Rover, который перешел от убытков в 2022 году к прибыли в прошлом году. Toyota, Kia и BMW Group также зафиксировали значительное увеличение операционной маржи. Среди основных производителей Stellantis лидирует с отрывом в 11,8%, за ним следуют Toyota, Hyundai и Suzuki.

Китайцы быстро догоняют

Единственные два присутствующих китайских производителя, BYD и Great Wall Motors (другие компании еще не опубликовали свои результаты), зафиксировали смешанные результаты, подтверждая, что они находятся в фазе роста объемов производства, тогда как прибыльность пока не является приоритетом.