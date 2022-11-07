На одному з найвідоміших аукціонів світу Sotheby's у Лондоні знаменитий український музикант Андрій Данилко продав свій легендарний автомобіль Rolls Royce Silver Shadow 1974 року, який раніше належав лідеру британського рок-гурту Queen Фредді Мерк'юрі

Аукціон Sotheby's, на якому продали Rolls Royce Silver Shadow, відбувся 5 листопада у Лондоні. За легендарну машину вдалося вторгувати 250 тисяч фунтів стерлінгів або 11 мільйонів гривень. Усі кошти від продажу авто спрямують на будівництво реабілітаційного центру протезування в Україні.

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Автомобіль належав Фредді Мерк'юрі, артист їздив на ньому до смерті. Андрій Данилко, справжній поціновувач таланту лідера Queen, придбав цю машину близько десяти років тому, однак не зміг привезти в Україну через недосконале митне законодавство. А потім прийшла війна, і Андрій вирішив продати легендарну автівку на аукціоні, а виручені кошти передати для якнайшвидшого запуску центру реабілітації Superhumans Center.

Машину придбали за 250 000 фунтів стерлінгів, або 284 500 доларів США, або 11 мільойнів гривень.

"Тепер, завдяки йому (Андрію Данилку – ред.), у наших стінах битиметься частина енергії легендарної Queen, і наші пацієнти почуватимуться рок-зірками", – говорять в клініці.

Представник аукціону розповів, що лот придбав покупець з України. Поки не відомо, хто саме, і чи буде машина вивезена в нашу країну. За повідомленням деяких ЗМІ, новим власником став харків'янин Володимир Носов, який займається криптовалютою.

Важливо, що вперше аукціонний дім не братиме свій відсоток, як це буває зазвичай, а всі 100% коштів, виручених за авто, перерахують на благодійну мету.

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