На одном из самых известных аукционов мира Sotheby's в Лондоне знаменитый украинский музыкант Андрей Данилко продал свой легендарный автомобиль Rolls Royce Silver Shadow 1974 года, который ранее принадлежал лидеру британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри.

Аукцион Sotheby's, на котором продали Rolls Royce Silver Shadow, состоялся 5 ноября в Лондоне. За легендарную машину удалось выторговать 250 тысяч фунтов стерлингов или 11 миллионов гривен. Все средства от продажи авто направят на строительство реабилитационного центра протезирования в Украине.

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Автомобиль принадлежал Фредди Меркьюри, артист ездил на нем до смерти. Андрей Данилко, настоящий ценитель таланта лидера Queen, приобрел эту машину около десяти лет назад, однако не смог привезти в Украину из-за несовершенного таможенного законодательства. А затем пришла война, и Андрей решил продать легендарную машину на аукционе, а вырученные средства передать для скорейшего запуска центра реабилитации Superhumans Center.

Машину приобрели за 250 000 фунтов стерлингов, или 284 500 долларов США, или 11 миллионов гривен.

“Теперь, благодаря ему (Андрею Данилко – ред.), в наших стенах будет биться часть энергии легендарной Queen, и наши пациенты будут чувствовать себя рок-звездами”, – говорят в клинике.

Представитель аукциона рассказал, что лот приобрел покупатель из Украины. Пока не известно, кто именно, и будет ли машина вывезена в нашу страну. По сообщению некоторых СМИ, новым владельцем стал харьковчанин Владимир Носов, занимающийся криптовалютой.

Важно, что впервые аукционный дом не будет брать свой процент, как это бывает обычно, а все 100% средств, вырученных за авто, перечислят на благотворительную цель.

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