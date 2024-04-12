На аукцион выставлен настоящий Porsche 90-х в новом состоянии. Капсула времени будет стоить около $1,8 миллиона.

В Монако на аукцион RM Sotheby's выставили редкий Porsche 911 1996 года. За спорткар планируют получить от 1,4 до 1,85 млн долларов.

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Выпущено всего 57 купе Porsche 911 GT2. Спорткар оснащен 450-сильной турбошестерней и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с. Максимальная скорость составляет 295 км/ч. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Обычно Porsche 911 90-х раз в 10 дешевле. В данном случае высокая цена продиктована двумя факторами. Во-первых, это раритетный заряженный Porsche 911 GT2 в гоночном исполнении. Изготовили всего 57 таких заднеприводных купе. Авто облегчено до 1215 кг и получило аэродинамический пакет с расширенными крыльями, обвесом и огромным антикрылом.

Во-вторых, перед нами – капсула времени с пробегом всего 48 км. Спорткар изначально был приобретен в Германии, а затем попал в США. Porsche 911 GT2 хранили в гараже и регулярно обслуживали, поэтому его состояние идеальное.

В Украину такие автомобили ввозить очень проблематично. С такой ситуацией столкнулся Андрей Данилко, который после приобретения Rolls-Royce Фредди Меркьюри не смог его легализовать из-за особенностей украинских законов.