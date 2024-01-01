Украинец перевел классический Porsche 911 на электротягу

По словам авторов проекта, авто весит 1450 кг. Благодаря тяговой батареи емкостью 64 кВт*ч с элементами от LG-Chem на одном заряде электромобиль способен проезжать от 360 до 420 км в зависимости от условий и стиля езды. Об этом пишет autogeek.com.ua.

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Легендарная машина, после перехода на батарейки, ускоряется с места до первой сотни за 3 секунды, и способна разгоняться до 320 км/ч. Мощность силовой установки, в зависимости от варианта, варьируется от 449 до 663 сил.

“Таких машин никто не производит. Чтобы она технически была в старом кузове, но фактически была новым автомобилем. Я считаю, что этот рынок очень недооценен. Качественные переработки классических машин в электромобили – большая редкость, этих машин еще практически нет”, – отметил автор проекта и основатель компании 3DScan To CAD Павел Хмарук. Именно он разработал этот электромобиль по заказу Erblich.

В отличие от оригинального классического Porsche 911, электромобиль от Erblich получил другую независимую подвеску всех колес. Кроме того, в машине багажник не спереди, а сзади, ведь место ДВС заняли более компактные электромоторы. А вот в переднем багажнике расположился блок батарей. Благодаря новой компоновке модель имеет почти баланс веса по осям – в пропорции 45 на 55.

Интересно, что большая часть кузовных деталей авто печатается на 3D-принтере. Это сделано из-за попытки удешевить элементы обвеса, а также упростить их изготовление в будущем при повреждении, или желании владельца модернизировать электромобиль.

Павел Хмарук подчеркнул, что все знания и навыки для создания электромоду приобрел самостоятельно, преимущественно из сети. При этом авто подробно просчитано и смоделировано – от кинематики подвески до баланса веса и времени зарядки.

Проект уже заинтересовал двух покупателей. Первая серийная машина отправится к заказчику в Дубай, а вторая – в Британию.

На реставрацию каждого кузова уходит не менее 100 тысяч долларов. Обычно машины покупаются в очень “уставшем” состоянии и проходят полное восстановление всех компонентов. Всего будет изготовлено 20 подобных классических купе. Изготовление серии электрических Porsche 911 продлится в течение 4-5 лет. По словам Павла Хмарука, цены на электрическое купе начинаются от 350 тысяч долларов.