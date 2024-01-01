Porsche коригує свої плани стосовно електромобілів

У березні 2022 року Porsche поставив сміливу мету. Компанія хотіла, щоб до кінця десятиліття на електромобілі припадало понад 80 відсотків продажів. Але зараз Porsche не впевнений, що зможе досягти цієї мети. В інтерв’ю Reuters представник компанії сказав: «Перехід на електромобілі займає більше часу, ніж ми думали п’ять років тому».

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Це не означає, що стратегія продукту змінюється. Порядок денний Porsche EV дозволить (теоретично) чотирьом із п’яти проданих автомобілів до 2030 року повністю відмовитися від традиційного двигуна. Але люди з Цуффенхаузена тепер додають зірочку біля 2030 року: «залежно від попиту клієнтів і розвитку електромобільності».

718 Boxster і 718 Cayman з традиційними двигунами будуть викреслені з модельного ряду в 2025 році, щоб звільнити місце для електромобілів. Повністю електричний Macan, який вже вийшов на ринок, замінить перше покоління моделі ICE у 2026 році. Підтверджено, що Cayenne четвертого покоління вийде на електричний шлях пізніше цього десятиліття.

Porsche вже припустив, що Panamera може перетворитися на електромобіль. Він буде позиціонуватися вище Taycan як більший, більш орієнтований на розкіш продукт. Випуск 911 EV на це десятиліття не планується, але процес електрифікації вже почався з новим 911 GTS і його гібридною версією.

Porsche далеко не перший бренд класу люкс, який визнав, що впровадження електромобілів не йде за планом. Bentley хотів стати повністю електричним до 2030 року, але цю мету відклали на три роки. Нещодавно Mercedes визнав, що також з ентузіазмом ставиться до цілей електрифікації. Спочатку передбачалося, що до 2025 року на PHEV і EV припадатиме половина продажів, але тепер вони сподіваються досягти цього до 2030 року. Автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння будуть доступні «до 2030-х років».

Прийняття електромобілів також не пройшло гладко для Audi. Нещодавно компанія визнала, що може бути змушена припинити виробництво Q8 E-Tron і Q8 Sportback E-Tron раніше запланованого терміну через низькі продажі. Точні слова були: «посилене падіння попиту в сегменті». Якщо він не зможе знайти рішення для підтримки роботи підприємства в Брюсселі, завод у Бельгії може бути закритий.

Деякі основні автовиробники також зробили подібні оголошення. Ford of Europe відмовився від своєї мети запропонувати лінійку легкових автомобілів лише для електромобілів до 2030 року. Volkswagen відклав запуск ID.7 у Сполучених Штатах на невизначений термін, оскільки «динаміка ринку продовжує змінюватися». Це просто гарний спосіб сказати, що VW хвилюється, що електричний ліфтбек буде важко продавати в Америці.

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Лише кілька автомобільних компаній з самого початку з недовірою сприйняли прогнозований швидкий розвиток електромобілів. І виявились праві. Голова Toyota Акіо Тойода вважає, що частка ринку електромобілів ніколи не перевищить 30 відсотків. BMW все ще сподівається, що електромобілі складатимуть 50 відсотків продажів компанії до кінця десятиліття, але не встановили кінцевої дати для автомобілів з ДВС.

Автовиробники перебувають у складному становищі, оскільки їм доводиться жонглювати дедалі суворішими правилами щодо викидів для автомобілів, що працюють на газі, одночасно розробляючи всеосяжну лінійку електромобілів. Це дорогий захід, тому купе та кабріолетів сьогодні у продажу стає все менше. Непопулярні автомобілі не розробляють, щоб компанії могли зосередитися на тому, що продається краще, в основному на кросоверах і позашляховиках.