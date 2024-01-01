Представлено найпотужніший Porsche Panamera в історії

Як передає Motor1, автомобіль оснащений 4,0-літровим твін-турбо V8, який працює в парі з інтегрованим в АКПП електромотором. Загальна потужність силової установки становить 771 кінську силу й 1000 Нм крутного моменту.

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Нова модель на 81 к.с. потужніша за попередні версії. Окрім цього Porsche збільшила ємність акумуляторної батареї до 25,9 кВт-год, що призвело до збільшення запасу ходу на електричному струмі. Новинці потрібно лише 2,8 секунди, аби досягнути першої сотні.

Максимальна швидкість обмежена на позначці в 325 км/год. В стандартне оснащення флагманської моделі входять керамічні гальма й ковані 21-дюймові колеса з центральним замком. Клієнти також додатково можуть оснастити свій Panamera Turbo S E-Hybrid аерообвісом і шинами Michelin Pilot Sport Cup 2.

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Також автовиробник презентував версію Panamera GTS для 2025 модельного року. Вона має потужність в 435 к.с., розгін до 100 км/год за 3,6 секунди.

Покупцям доведеться віддати $156 195 за виконання Gran Turismo Sport й 228 495 доларів за флагманський Turbo S E-Hybrid. Porsche вже приймає замовлення на нові моделі. Повідомляється, що автомобілі надійдуть до дилерів на початку 2025 року.