Porshe розширила модельний ряд Macan новими версіями

Як передає Carscoops, найменш потужна версія Macan EV коштуватиме від 75 300 доларів Macan. початкового рівня оснащений одним електромотором на задній осі з двома варіантами потужності в 250 кВт (340 к.с.) і 265 кВт (360 к.с.).

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У такому виконанні кросовер розганяється від 0 до 100 км/год за 5,4 секунди, а його максимальна швидкість становить 219 км/год. До того ж базова версія є легшою на 110 кг, порівняно з повнопривідною версією.

Враховуючи, що одномоторна версія використовує таку ж батареєю на 100 кВт-год, що й Macan 4, базовий варіант цілком ймовірно матиме найбільший запас ходу в лінійці, проте Porsche поки не розкриває ці параметри.

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Наступним доповненням до модельного ряду є потужніший Macan 4S, який заповнює нішу між Macan 4 і Macan Turbo. Він оснащений двома електромоторами з сукупною потужністю в 449 к.с., або 517 к.с.залежно від версії.

Ця конфігурація дозволяє електромобілю досягати 100 км/год всього за 3,9 секунди, що робить його на 1 секунду швидшим, ніж Macan 4, і на 0,8 секунди повільнішим, ніж Macan Turbo. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 240 км/год. Нові варіанти вже доступні для замовлення. Одномоторний Porsche Macan коштує від 75 300 доларів, тоді як Macan 4S – від 84 900 доларів.

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Покупцям також доступний додатковий позашляховий пакет, який включає оновлений передній бампер з захисними елементами на бічних порогах і дифузорі й нові колісні диски 21-го розміру з п’ятьма спицями у кольорі Vesuvius Grey. Він також додає опцію додаткового підйому пневматичної підвіски на 10 мм збільшуючи дорожній просвіт до 195 мм у звичайному режимі та до 225 мм у максимальному значенні.