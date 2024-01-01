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Porshe розширила модельний ряд Macan новими версіями

Porsche презентувала одномоторний варіант електрокросовера та більш потужну версію 4S. Окрім цього, покупці також можуть доповнити Macan додатковим позашляховим пакетом незалежно від комплектації.
Porshe розширила лінійку Macan - Auto24

ФОТО: Porsche|

Porsche Macan 4S

Данило Северенчук
logo16 липня, 16:35
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Як передає Carscoops, найменш потужна версія Macan EV коштуватиме від 75 300 доларів Macan. початкового рівня оснащений одним електромотором на задній осі з двома варіантами потужності в 250 кВт (340 к.с.) і 265 кВт (360 к.с.).

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У такому виконанні кросовер розганяється від 0 до 100 км/год за 5,4 секунди, а його максимальна швидкість становить 219 км/год. До того ж базова версія є легшою на 110 кг, порівняно з повнопривідною версією.

Враховуючи, що одномоторна версія використовує таку ж батареєю на 100 кВт-год, що й Macan 4, базовий варіант цілком ймовірно матиме найбільший запас ходу в лінійці, проте Porsche поки не розкриває ці параметри.

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Наступним доповненням до модельного ряду є потужніший Macan 4S, який заповнює нішу між Macan 4 і Macan Turbo. Він оснащений двома електромоторами з сукупною потужністю в 449 к.с., або 517 к.с.залежно від версії.

Ця конфігурація дозволяє електромобілю досягати 100 км/год всього за 3,9 секунди, що робить його на 1 секунду швидшим, ніж Macan 4, і на 0,8 секунди повільнішим, ніж Macan Turbo. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 240 км/год. Нові варіанти вже доступні для замовлення. Одномоторний Porsche Macan коштує від 75 300 доларів, тоді як Macan 4S – від 84 900 доларів.

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Покупцям також доступний додатковий позашляховий пакет, який включає оновлений передній бампер з захисними елементами на бічних порогах і дифузорі й нові колісні диски 21-го розміру з п’ятьма спицями у кольорі Vesuvius Grey. Він також додає опцію додаткового підйому пневматичної підвіски на 10 мм збільшуючи дорожній просвіт до 195 мм у звичайному режимі та до 225 мм у максимальному значенні.

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