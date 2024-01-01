Porshe расширила модельный ряд Macan новыми версиями

Как передает Carscoops, наименее мощная версия Macan EV будет стоить от 75 300 долларов. Macan начального уровня оснащен одним электромотором на задней оси с двумя вариантами мощности в 250 кВт (340 л.с.) и 265 кВт (360 л.с.).

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В таком исполнении кроссовер разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 219 км/ч. К тому же базовая версия легче на 110 кг, по сравнению с полноприводной версией.

Учитывая, что одномоторная версия использует такую же батареей на 100 кВт-ч, что и Macan 4, базовый вариант вполне вероятно будет иметь наибольший запас хода в линейке, однако Porsche пока не раскрывает эти параметры.

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Следующим дополнением к модельному ряду является мощный Macan 4S, который заполняет нишу между Macan 4 и Macan Turbo. Он оснащен двумя электромоторами с совокупной мощностью в 449 л.с., или 517 л.с. в зависимости от версии.

Эта конфигурация позволяет электромобилю достигать 100 км/ч всего за 3,9 секунды, что делает его на 1 секунду быстрее, чем Macan 4, и на 0,8 секунды медленнее, чем Macan Turbo. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 240 км/ч. Новые варианты уже доступны для заказа. Одномоторный Porsche Macan стоит от 75 300 долларов, тогда как Macan 4S – от 84 900 долларов.

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Покупателям также доступен дополнительный внедорожный пакет, который включает обновлённый передний бампер с защитными элементами на боковых порогах и диффузоре и новые колёсные диски 21-го размера с пятью спицами в цвете Vesuvius Grey. Он также добавляет опцию дополнительного подъема пневматической подвески на 10 мм увеличивая дорожный просвет до 195 мм в обычном режиме и до 225 мм в максимальном значении.