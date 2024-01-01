Установлен новый рекорд Нюрбургринга на Porsche Panamera

Porsche Panamera установила новый рекорд на Нюрбургринге. По данным организации, еще не опубликованная комплектация с использованием гибридной трансмиссии V-8 показала время 7 минут 24,17 секунды на Северной петле, что сделало его самым быстрым автомобилем в "представительском" сегменте Нюрбургринга.

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Автомобиль-рекордсмен, предсерийная модель, был представителем того, что вы найдете в дилерском центре, за исключением ковшеобразного сиденья для водителя Ларса Керна и обязательной клетки безопасности. Хотя Porsche не раскрыла никаких спецификаций трансмиссии, компания заявила, что в автомобиле используется революционная подвеска Active Ride, которая впервые была представлена на Panamera в начале этого года.

Рекордная Panamera, которая, вероятно, будет иметь табличку Turbo S E-Hybrid, использовала 21-дюймовые шины Michelin Pilot Sport Cup 2, разработанные специально для этой платформы. Автомобиль также был оснащен новым дополнительным аэродинамическим комплектом кузова из углеродного волокна, который включает клапан Gurney для четырехстороннего адаптивного заднего антикрыла. Porsche утверждает, что набор уменьшает подъем передней части и создает прижимную силу.

Время 7:24 делает эту гибридную Panamera более чем на пять секунд быстрее Panamera Turbo S последнего поколения. Она также более чем на три секунды быстрее предыдущего рекордсмена, четырехдверный Mercedes-AMG GT63 S. Конечно, эта новая Panamera не самый быстрый седан в Зеленом аду. Эту корону держит другой Porsche, электрический Porsche Taycan Turbo GT.

"Трансмиссия, аэродинамика, шасси, новые, опциональные сверхвысокопроизводительные шины от Michelin - многие аспекты внесли свой вклад в это время", - сказал Керн в заявлении. "Новое шасси Porsche Active Ride сделало особенно большой вклад, поскольку автомобиль всегда хорошо соединяется с дорогой. Его прохождение поворотов и контроль кузова на совершенно новом уровне".

Porsche говорит, что вскоре будет опубликовано видео круга. Мы не можем дождаться его просмотра.