Встановлено новий рекорд Нюрбургрингу на Porsche Panamera

Porsche Panamera встановила новий рекорд на Нюрбургрингу. За даними організації, ще не опублікована комплектація з використанням гібридної трансмісії V-8 показала час 7 хвилин 24,17 секунди на Північній петлі, що зробило його найшвидшим автомобілем у «представницькому» сегменті Нюрбургринга.

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Автомобіль-рекордсмен, передсерійна модель, був представником того, що ви знайдете в дилерському центрі, за винятком ковшеподібного сидіння для водія Ларса Керна та обов’язкової клітки безпеки. Хоча Porsche не розкрила жодних специфікацій трансмісії, компанія заявила, що в автомобілі використовується революційна підвіска Active Ride, яка вперше була представлена на Panamera на початку цього року.

Рекордна Panamera, яка, ймовірно, матиме табличку Turbo S E-Hybrid, використовувала 21-дюймові шини Michelin Pilot Sport Cup 2, розроблені спеціально для цієї платформи. Автомобіль також був оснащений новим додатковим аеродинамічним комплектом кузова з вуглецевого волокна, який включає клапан Gurney для чотиристороннього адаптивного заднього антикрила. Porsche стверджує, що набір зменшує підйом передньої частини та створює притискну силу.

Час 7:24 робить цю гібридну Panamera більш ніж на п’ять секунд швидшою за Panamera Turbo S останнього покоління. Вона також більш ніж на три секунди швидша за попереднього рекордсмена, чотиридверний Mercedes-AMG GT63 S. Звичайно, ця нова Panamera не найшвидший седан у Зеленому пеклі. Цю корону тримає інший Porsche, електричний Porsche Taycan Turbo GT.

«Трансмісія, аеродинаміка, шасі, нові, опціональні надвисокопродуктивні шини від Michelin — багато аспектів зробили свій внесок у цей час», — сказав Керн у заяві. «Нове шасі Porsche Active Ride зробило особливо великий внесок, оскільки автомобіль завжди добре з’єднується з дорогою. Його проходження поворотів і контроль кузова на абсолютно новому рівні».

Porsche каже, що незабаром буде опубліковано відео кола. Ми не можемо дочекатися його перегляду.