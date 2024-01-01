Представлен самый мощный Porsche Panamera в истории

Как передает Motor1, автомобиль оснащен 4,0-литровым твин-турбо V8, который работает в паре с интегрированным в АКПП электромотором. Общая мощность силовой установки составляет 771 лошадиную силу и 1000 Нм крутящего момента.

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Новая модель на 81 л.с. мощнее предыдущих версий. Кроме этого Porsche увеличила емкость аккумуляторной батареи до 25,9 кВт-ч, что привело к увеличению запаса хода на электрическом токе. Новинке нужно всего 2,8 секунды, чтобы достичь первой сотни.

Максимальная скорость ограничена на отметке в 325 км/ч. В стандартное оснащение флагманской модели входят керамические тормоза и кованые 21-дюймовые колеса с центральным замком. Клиенты также дополнительно могут оснастить свой Panamera Turbo S E-Hybrid аэрообвесом и шинами Michelin Pilot Sport Cup 2.

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Также автопроизводитель презентовал версию Panamera GTS для 2025 модельного года. Она имеет мощность в 435 л.с., разгон до 100 км/ч за 3,6 секунды.

Покупателям придется отдать $156 195 за исполнение Gran Turismo Sport и 228 495 долларов за флагманский Turbo S E-Hybrid. Porsche уже принимает заказы на новые модели. Сообщается, что автомобили поступят к дилерам в начале 2025 года.