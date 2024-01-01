Електричний Porsche Macan дебютував в Україні одночасно з Європою

Починаючи з 18 вересня 2024 року в офіційних дилерів Porsche в Україні та Європі розпочнуться продажі абсолютно нового повністю електричного Macan.

Новинка отримала електричну платформу PPE із 800-вольтовою архітектурою, завдяки чому запас ходу у комбінованому циклі становить до 613 км згідно з WLTP, прискорюється Macan Turbo лише за 3,3 секунди. Ціна стартової версії починається від 74 900 євро (від 3 437 910 гривень), всього доступно 4 комплектації.

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«Новий Macan входить до другого покоління моделі, він повністю задовольнить вимоги клієнтів Porsche – ідеальний компаньйон для подорожей. До кінця 2026 року електричний Macan паралельно співіснуватиме із бензиновим. В цілому ж бренд рухається до електричного майбутнього – до 2030 року 80% моделей Porsche будуть електрифіковані», – зазначив Ігор Ткаченко, бренд директор Porsche в Україні.

Модельний ряд електричного Macan включає версії: Macan (від 74 900 євро), Macan 4 (78 100 євро), Macan 4S (від 74 900 євро), Macan Turbo (від 106 900 євро). На ринку України замовлення на електричні Macan 4 та Macan Turbo почали приймати із січня 2024 року, а на Macan та Macan 4S – із липня 2024 року. Перші передачі електричних Macan новим власникам заплановані вже на 18 вересня.

Новий електричний Macan здивує найвищими показниками ефективності завдяки видатній аеродинаміці та ідеальній взаємодії електродвигунів і силової електроніки. Для оптимальної відтворюваності вихідної потужності на передній і задній осях Porsche використовує виключно електродвигуни останнього покоління PSM із використанням магнітів.

Macan 4 при використанні функції Launch Control видає потужність до 300 кВт (408 к.с.), а Macan Turbo – до 470 кВт (639 к.с.). Крутний момент досягає 650 та 1130 Нм відповідно. Прискорюється Macan 4 від 0 до 100 км/год за 5,1 секунди, а Macan Turbo – лише за 3,3 секунди. Максимальна швидкість обох моделей – 220 і 260 км/год відповідно.

Модельний ряд електричного Macan вражає і запасом ходу – власники зможуть долати великі відстані, не турбуючись про заряджання. У змішаному циклі згідно з WLTP запас ходу: Macan – до 641 км, Macan 4 – до 612 км, Macan 4S – до 601 км, Macan Turbo – до 590 км.

Нова преміальна електрична платформа з 800-вольтовою архітектурою

Електродвигуни нового Macan живляться від літій-іонної батареї, розміщеної у днищі. Загальна ємність 100 кВт·год, з яких активно можна використовувати до 95 кВт·год. Вперше, разом із Macan, дебютує нещодавно розроблена преміальна електрична платформа PPE із 800-вольтовою архітектурою.

Потужність заряджання нового Macan постійним струмом на 800-вольтових зарядних станціях становить до 270 кВт. На 400-вольтових зарядних станціях авто заряджатиметься від 10 до 80 % менше, ніж за 22 хв. Під час руху електродвигуни можуть рекуперувати до 240 кВт енергії.

Завдяки Porsche Active Aerodynamics (PAA) з активними та пасивними елементами та коефіцієнтом аеродинамічного опору 0,25 – новий Macan є одним із найбільш аеродинамічних SUV на ринку. Це істотно впливає на запас ходу та енергоспоживання.

Цифрова концепція Porsche Driver Experience

Porsche Driver Experience пропонує поєднання цифрових та аналогових елементів. Macan оснащений дисплеєм нового покоління і концепцією керування із трьома екранами, включно з окремо розташованою 12,6-дюймовою панеллю приладів із вигнутим дизайном і 10,9-дюймовим центральним дисплеєм.

Уперше пасажир може переглядати інформацію, налаштовувати параметри інформаційно-розважальної системи або транслювати відеоконтент під час руху автомобіля через власний опціональний 10,9-дюймовий екран.

Porsche Driver Experience також вперше містить проекційний дисплей на лобовому склі з технологією доповненої реальності. Віртуальні елементи плавно з’являються перед водієм на відстані 10 метрів і відповідають розміру 87-дюймового дисплея. Інформаційно-розважальна система нового покоління заснована на операційній системі Android Automotive.

Опціональна система керування задньою віссю

Macan 4 та Macan Turbo мають повний привод. Система Porsche Traction Management (ePTM) з електронним керуванням працює приблизно вп’ятеро швидше, ніж звичайна система повного привода. Вона може реагувати на пробуксовку впродовж 10 мілісекунд. Окрім того, розподіл привода на всі колеса регулюється обраною програмою водіння.

Моделі Macan з пневмопідвіскою мають систему амортизації PASM, що оснащена амортизаторами з 2-клапанною технологією. Розширені характеристики демпфірування забезпечують ширший діапазон між комфортом і продуктивністю. Це робить відмінності між програмами водіння ще більш відчутними.

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Уперше Macan отримав опціональну систему керування задньою віссю з максимальним кутом повороту в 5°. Вона забезпечує зменшений радіус розвороту у 11,1 метра, що зручно під час руху містом та під час маневрування.