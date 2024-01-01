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Останню Porsche 911 з повітряним охолодженням продали за неймовірну суму

Цей екземпляр Porsche 911 Turbo в кузові 993 був останнім 911 Turbo з двигуном повітряного охолодження, що зійшов з конвеєра заводу. Нещодавно він був проданий за приголомшливі 818 000 доларів.
Porsche 911 Turbo 993 з повітряним охолодженням продали за понад 800 тисяч доларів - Auto24

ФОТО: Porsche|

Porsche 911 Turbo 993

Данило Северенчук
logo27 вересня, 13:31
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Даний автомобіль зійшов з конвеєра у 1998 році. VIN-номер кузова вказує на те, що цей екземпляр був останнім Porsche 911 Turbo з повітряним охолодженням в історії. Попри те, що ці моделі випускались понад 25 років тому, попит на них серед колекціонерів надзвичайно високий.

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Раніше в цьому місяці один з останніх побудованих 911 з повітряним охолодженням пройшов на аукціоні за понад 800 000 доларів, тоді як цей екземпляр пішов з молотка аукціону Bonhams за 818 000 доларів. Цікаво, що компанія встановила орієнтовну остаточну вартість в районі $933 000 - $1,07 млн, проте торги не виправдали очікувань.

Така висока ціна зумовлена спеціальною обробкою від відділу Porsche Sonderwunsch. Автівка має безліч нестандартних деталей, таких як розпірка стійок кузова, подвійні вихлопні труби, додатковий масляний радіатор і вражаючий 92-літровий паливний бак, та модифікований двигун, що видає 444 кінських сили.

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Водночас салон моделі відрізняється шкірою Night Blue й циферблатами з синім кольором, наявністю табличок з написом «In Memoriam Prof. Ferry Porsche» на панелі приладів та «The Last Waltz» на порогах. Також наявний сертифікат, який був виданий 5 вересня 1998 року й засвідчує, що автомобіль був переданий своєму початковому власнику та й підтверджує, що він є останнім 911 із повітряним охолодженням.

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