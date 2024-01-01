Останню Porsche 911 з повітряним охолодженням продали за неймовірну суму

Даний автомобіль зійшов з конвеєра у 1998 році. VIN-номер кузова вказує на те, що цей екземпляр був останнім Porsche 911 Turbo з повітряним охолодженням в історії. Попри те, що ці моделі випускались понад 25 років тому, попит на них серед колекціонерів надзвичайно високий.

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Раніше в цьому місяці один з останніх побудованих 911 з повітряним охолодженням пройшов на аукціоні за понад 800 000 доларів, тоді як цей екземпляр пішов з молотка аукціону Bonhams за 818 000 доларів. Цікаво, що компанія встановила орієнтовну остаточну вартість в районі $933 000 - $1,07 млн, проте торги не виправдали очікувань.

Така висока ціна зумовлена спеціальною обробкою від відділу Porsche Sonderwunsch. Автівка має безліч нестандартних деталей, таких як розпірка стійок кузова, подвійні вихлопні труби, додатковий масляний радіатор і вражаючий 92-літровий паливний бак, та модифікований двигун, що видає 444 кінських сили.

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Водночас салон моделі відрізняється шкірою Night Blue й циферблатами з синім кольором, наявністю табличок з написом «In Memoriam Prof. Ferry Porsche» на панелі приладів та «The Last Waltz» на порогах. Також наявний сертифікат, який був виданий 5 вересня 1998 року й засвідчує, що автомобіль був переданий своєму початковому власнику та й підтверджує, що він є останнім 911 із повітряним охолодженням.