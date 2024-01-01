Марк Цукерберг отримав перший мінівен Porsche Cayenne

Коли гроші не є проблемою, ви можете мати практично будь-яку машину, яку тільки можете придумати, навіть якщо її ще навіть не існує.

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Цей «мінівен» не зовсім на рівні спеціальних одноразових автомобілів султана Брунею, але подовжений Porsche — це видовище. Це не трирядний електричний SUV, який з’явиться пізніше цього десятиліття. Натомість ми дивимося на розтягнутий Cayenne Turbo GT, який замовив Марк Цукерберг для своєї дружини.

Прісілла Чан хотіла мінівен, а оскільки Porsche його не продає, співзасновник Facebook взяв справу в свої руки. У дописі, опублікованому в Instagram, Цукерберг стверджує, що він розробив цей так званий мінівен з електричними розсувними дверима. Це не перший позашляховик, який має цю функцію за останній час, оскільки Toyota Century також має цю рису мінівена.

Щоб це зробити, Цукерберг об’єднався з митницею Західного узбережжя. Він також замовив відповідний 911 GT3 Touring з механічною коробкою передач. Його Cadillac CT5-V Blackwing також має три педалі. Невідомо, скільки коштує сімейний Cayenne Turbo GT, але звичайна модель уже стартує від трохи більше 200 000 доларів.

Якою б божевільною не здавалася ідея мінівена від Цуффенхаузена, офіційний мінівен Porsche насправді існує. Ми не говоримо про Porsche B32 1980-х років, оскільки це був Volkswagen T3 з двигуном 911 Carrera та іншими оновленнями. У 2018 році Porsche створив Vision Renndienst як унікальний мінівен, хоча це була лише масштабна модель. У електромобілі було шість місць, що цілком вистачило б для сім’ї Цукербергів, оскільки у них троє дітей.

Цей виготовлений на замовлення Cayenne не має незвичайного розташування сидінь як у Vision Renndienst. Дикий мінівен Porsche 2018 року мав центральне водійське сидіння з двома пасажирськими сидіннями типу McLaren F1, Speedtail або Gordon Murray T.50. Turbo GT, здається, має два сидіння спереду, ще два посередині і, ймовірно, ще принаймні два в третьому ряду.

Невідомо, чи буде у великого електричного позашляховика Porsche, який з’явиться у 2027 році, шість або сім місць, але планується трирядна компоновка. Ми не будемо надто здивовані, якщо шикарна сімейна «вантажівка» замінить подовжену техніку родини Цукербергів Cayenne Turbo GT.