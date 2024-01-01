Марк Цукерберг получил первый минивэн Porsche Cayenne

Когда деньги не являются проблемой, вы можете иметь практически любую машину, которую только можете придумать, даже если ее еще даже не существует.

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Этот "минивэн" не совсем на уровне специальных одноразовых автомобилей султана Брунея, но удлиненный Porsche - это зрелище. Это не трехрядный электрический SUV, который появится позже в этом десятилетии. Вместо этого мы смотрим на растянутый Cayenne Turbo GT, который заказал Марк Цукерберг для своей жены.

Присилла Чан хотела минивэн, а поскольку Porsche его не продает, соучредитель Facebook взял дело в свои руки. В посте, опубликованном в Instagram, Цукерберг утверждает, что он разработал этот так называемый минивэн с электрическими раздвижными дверями. Это не первый внедорожник, который имеет эту функцию за последнее время, поскольку Toyota Century также имеет эту черту минивэна.

Чтобы это сделать, Цукерберг объединился с таможней Западного побережья. Он также заказал соответствующий 911 GT3 Touring с механической коробкой передач. Его Cadillac CT5-V Blackwing также имеет три педали. Неизвестно, сколько стоит семейный Cayenne Turbo GT, но обычная модель уже стартует от чуть более 200 000 долларов.

Какой бы безумной не казалась идея минивэна от Цуффенхаузена, официальный минивэн Porsche на самом деле существует. Мы не говорим о Porsche B32 1980-х годов, поскольку это был Volkswagen T3 с двигателем 911 Carrera и другими обновлениями. В 2018 году Porsche создал Vision Renndienst как уникальный минивэн, хотя это была только масштабная модель. В электромобиле было шесть мест, что вполне хватило бы для семьи Цукербергов, поскольку у них трое детей.

Этот изготовленный на заказ Cayenne не имеет необычного расположения сидений как у Vision Renndienst. Дикий минивэн Porsche 2018 года имел центральное водительское сиденье с двумя пассажирскими сиденьями типа McLaren F1, Speedtail или Gordon Murray T.50. Turbo GT, кажется, имеет два сиденья спереди, еще два посередине и, вероятно, еще по крайней мере два в третьем ряду.

Неизвестно, будет ли у большого электрического внедорожника Porsche, который появится в 2027 году, шесть или семь мест, но планируется трехрядная компоновка. Мы не будем слишком удивлены, если шикарный семейный "грузовик" заменит удлиненную технику семьи Цукербергов Cayenne Turbo GT.